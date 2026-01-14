Pablo Bueno

La moda vuelve a acelerar el ritmo de crecimiento de las ventas minoristas en Estados Unidos. La facturación del comercio minorista de moda en el país se incrementó un 7,4% interanual en noviembre de 2025, según los últimos datos publicados por la Oficina de Comercio de Estados Unidos.

Las ventas de tiendas de ropa, accesorios de moda y calzado alcanzaron en el penúltimo mes del año los 30.847 millones de dólares, frente a los 26.073 millones registrados en octubre. El repunte coincide con el inicio de la campaña navideña y el efecto del Black Friday, tradicionalmente uno de los principales motores del consumo en el mercado estadounidense.

Tras la moderación registrada la primera mitad del año, la moda recupera dinamismo en el segundo semestre, con el pico de julio, cuando se dispararon las minoristas de moda un 8,5% interanual. Agosto también registró datos positivos con un 7,4% de aumento, mientras en septiembre, las ventas crecieron un 7,2% en comparación con el mismo mes de 2024. En octubre sufrió una ligera desaceleración, quedando el incremento en el 7%. El dato de noviembre marca así el mayor avance mensual desde el verano.

En el acumulado de los once primeros meses de 2025, el comercio minorista de moda en Estados Unidos alcanzó una facturación de 280.388 millones de dólares, frente a los 265.891 millones del mismo periodo de 2024. Esto supone un incremento interanual del 5,5%, consolidando a la moda como uno de los principales impulsores del retail en el país.

El desempeño del sector contrasta con la evolución del conjunto del comercio minorista. En noviembre, las ventas totales del retail estadounidense se situaron en 737.035 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 1,9%, claramente inferior al registrado por el negocio de la moda.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, el retail en Estados Unidos facturó 7,88 billones de dólares, con un aumento del 3,7% interanual. La moda vuelve así a crecer por encima de la media del comercio minorista, reforzando su peso en un ejercicio marcado por la moderación del consumo y un entorno económico todavía incierto.

Noviembre es, junto con agosto, uno de los meses clave para el sector en Estados Unidos. Al impulso del Black Friday se suma el adelanto de las compras navideñas, lo que explica el salto frente a octubre, tradicionalmente considerado un mes de transición para el comercio y, especialmente, para el negocio de la moda.