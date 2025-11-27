Reino Unido se suma a la ofensiva europea y eliminará el ‘de minimis’ en 2029

Modaes

Reino Unido dice adiós al ‘de minimis’. El gobierno británico ha confirmado la eliminación de la exención arancelaria para importaciones de bajo valor, con la previsión de que se lleve a cabo antes de marzo de 2029. Las principales afectadas serán las plataformas chinas de fast fashion, como Shein o Temu.

Actualmente, los paquetes con un valor inferior a 135 libras (154 euros) están exentos de pagar los impuestos aduaneros en su entrada al país, además de estar sujetos a menores vigilancias.

Esta medida llega tras meses de peticiones por parte de los minoristas británicos, que esperaban que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, “actuara más rápido”, ante la necesidad de revocar el “sistema actual, que permite a los gigantes extranjeros del comercio electrónico socavar los precios nacionales”, según han informado medios de Reino Unido.

Reino Unido recibió paquetes por debajo del límite del ‘de minimis’ valorados en 3.000 millones de libras en el último año

Según datos publicados por BBC, durante el último ejercicio fiscal, entraron a Reino Unido paquetes de este tipo valorados en 3.000 millones de libras (3.418 millones de euros) desde China, principalmente a través de operadores como Shein o Temu, que dependen en gran medida de los envíos de artículos por debajo del límite impuesto.

Antes de llevar a cabo esta medida, el gobierno anunció que lanzará una consulta pública para diseñar un sistema de reemplazo, con el objetivo de evitar la saturación de la infraestructura aduanera y las redes de entrega a nivel nacional.

El avance del Gobierno británico se une a los esfuerzos de la Unión Europea para acabar también con la exención fiscal. En el caso comunitario, el umbral del valor de los paquetes es de 150 euros, por debajo del cual los paquetes pueden entrar libremente al conjunto de Estados miembro.

Bruselas también ha dado un paso al frente para bloquear la entrada de este tipo de mercancía al territorio. La semana pasada, la Comisión Europea propuso acelerar la eliminación del umbral de 150 euros. El objetivo es blindar la competitividad de las empresas locales de los 27 Estados miembros.

Ambas administraciones siguen así el ejemplo de Estados Unidos, que eliminó el pasado agosto la exención fiscal que beneficiaba a los paquetes valorados en menos de 800 euros.