Lisboa, París y Londres: la moda española se refugia en mercados vecinos ante el freno de EEUU

Lisboa, París, Varsovia y Londres. La moda española se refugia en los mercados maduros y vecinos, de dentro y fuera de la Unión Europea y la zona euro, para mantener el impulso exportador en 2025. Países como Francia, Portugal, Polonia y Reino Unido han tirado al alza de las cifras de ventas del sector al exterior, en un entorno marcado por la caída de las exportaciones en Alemania e Italia (otros dos mercados clave para el sector español de la moda) y el retroceso en los Estados Unidos de Donald Trump.

Con un alza acumulada del 4,3% en las exportaciones de enero a septiembre, la moda española ha logrado esquivar la parálisis exportadora del conjunto de España, que ha elevado sólo un 0,5% las ventas de bienes al exterior en el mismo periodo. Otros mercados clave como Turquía y otros menos asentados como Suiza han tirado también al alza de las ventas, mientras que Marruecos y Países Bajos se suman a Alemania, Italia y EEUU en el grupo de países donde las ventas han caído.

Francia recupera protagonismo

El principal cliente de la moda española en el exterior recupera el dinamismo en 2025, después de que el sector tuviera un débil desempeño en el país en 2024. Hasta septiembre, las exportaciones de moda al país vecino han subido un 6,9%, hasta 3.784 millones de euros. El incremento, superior a la media, contrasta con la evolución registrada en el mismo periodo de 2024, cuando las ventas españolas de moda a Francia habían caído un 0,6%.

Italia frena sus compras

Al contrario de lo ocurrido en Francia, las exportaciones españolas de moda han pasado de crecer en 2024 a caer en 2025 en Italia. El frenazo en las compras de moda española en el mercado italiano ha sido importante, con una caída del 5,5%, en contraste con el acumulado a septiembre de 2024 cuando subieron por encima del 10%. La moda española se ha dejado por el camino en el último mes casi 160 millones de euros provenientes de los bolsillos italianos.

Portugal no para de crecer

Por su parte, el mercado de la moda española en Portugal creció el año pasado un 6,1% de enero a septiembre y lo ha vuelto a hacer en 2025, hasta el 8,5%, lo que supone 190 millones adicionales de ingresos para España provenientes de los portugueses. En los últimos años, Portugal no ha parado de subir escalones en la lista de clientes del sector español de la moda, adelantando en los últimos años a economías de la talla de Alemania y Reino Unido en el valor de las compras de moda española.

Polonia supera a Alemania

En el ránking de clientes de la moda española, Polonia ha vuelto a ganar protagonismo. El país europeo ha superado por primera vez a Alemania como cuarto destino de las exportaciones españolas de moda, con un volumen que alcanza ya los 1.800 millones de euros. El negocio de la moda en España ha ingresado 127 millones de euros más por sus ventas a Polonia, con un alza en términos relativos del 7,6%.

Berlín demuestra su debilidad económica

Alemania continúa siendo un mercado clave para los productos españoles, pero hay un dato claro: cada vez compra menos moda española. En lo que va de año, los alemanes han gastado 1.782 millones de euros en productos textiles, joyería, prendas y calzado procedentes de España que en el mismo periodo de 2024, 113 millones menos, lo que supone una caída del 6%. Lejos quedan los 1.900 millones que el quinto cliente de España por volumen total de compras gastó en 2023 y 2024.

La debilidad de la economía alemana, con un Producto Interior Bruto (PIB) a la baja en 2023 y 2024, pero también una previsión de 2025 que se mueve en apenas unas décimas, no ayuda a que los alemanes se animen a comprar más productos españoles.

Reino Unido recupera terreno

Las exportaciones de productos españoles de moda a Reino Unido no paran de crecer. Este país europeo lleva gastados de enero a septiembre de este año 309 millones de euros más que en 2024, lo que supone un incremento de casi el 29% y una cifra total de compras a España por valor de 1.378 millones de euros. Reino Unido recupera así cifras cercanas a 2023, después de un 2024 en el que a estas alturas acumulaba una caída de más del 31%.

Marruecos resiste y gana importancia

El país africano vecino se ha convertido en el séptimo mejor cliente de la moda española, por delante de países con economías más grandes como Estados Unidos y Turquía. Si bien es cierto que el año pasado a estas alturas acumulaba un crecimiento de las compras de productos textiles, joyería, prendas y calzado españoles del 7,3%, en los primeros nueve meses de 2025 estas han caído un 1,1%. Aun así, las exportaciones de moda a Marruecos mantienen el valor total por encima de los 1.200 millones de euros, que lo sitúan como un cliente clave para las empresas españolas de moda.

EEUU compra menos moda española

Si en los primeros nueve meses del año pasado las exportaciones españolas a Estados Unidos en productos relacionados con la moda habían crecido alrededor del 30%, nada más lejos de la realidad en 2025. En el mismo periodo, la moda española acumula una caída interanual en el país del 12% o, lo que es lo mismo, las exportaciones de moda a Estados Unidos han caído en 133 millones de euros.

Al cierre del noveno mes de 2025, Estados Unidos es ahora el octavo mejor cliente de España, con un total de 976 millones de euros gastados en la moda española. El año pasado en el mismo periodo Estados Unidos ocupaba la séptima posición, con más de 1.100 millones de euros en compras a las empresas en prendas, calzado y productos textiles españoles.

Del subidón en Suiza a la recuperación en Rusia y Ucrania

Otros resultados relevantes de las estadísticas del Icex, fuera del Top 20 de los principales clientes de la moda española, se dan en Suiza, Rusia y Ucrania. La Confederación Helvética ha aumentado sus compras de productos españoles de moda en los primeros nueve meses del año en casi un 37%. Las ventas han ascendido a un total 322 millones de euros, 86 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones españolas de moda hacia Rusia no han parado de caer desde enero de 2022 debido al embargo impuesto desde que invadió Ucrania. Sin embargo, en los tres primeros trimestres de este año estas ventas han subido un 3,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta 125 millones de euros.

Por su parte, las compras de Ucrania de prendas, calzado y otros productos españoles de moda no han parado de subir en el último lustro a pesar de la invasión rusa. De hecho, en lo que va de año se han disparado un 224% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los ucranianos han gastado 75 millones de euros más en moda española este año y ya son el cliente número 33 en el ránking compradores de moda española.