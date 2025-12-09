¿’Nearshoring what’? Portugal, Turquía y Marruecos pierden peso en las importaciones de moda

Christian de Angelis/ Pablo Bueno

El nearshoring no crece, si no todo lo contrario. En los nueve primeros meses de 2025, las importaciones españolas de moda procedentes de países de aprovisionamiento en cercanía, como Portugal, Turquía y Marruecos, perdieron peso sobre el total, que por el contrario aumentó en los principales países proveedores asiáticos: China, Bangladesh, Camboya, Vietnam, India y Pakistán.

En concreto, los tres países de aprovisionamiento en cercanía concentraron sólo el 14,3% de las importaciones españolas de moda en los tres primeros trimestres de 2025, frente al 15,5% que alcanzaron en el mismo periodo de 2024. Por el contrario, los principales países asiáticos de aprovisionamiento alcanzaron el 45,6%, casi dos puntos más que en el año anterior.

China, el gigante vuelve a crecer

La fábrica del mundo gana peso en el sourcing de la moda española. A pesar del potencial impacto de los aranceles de Estados Unidos a los productos procedentes de China en su posición como proveedor global del sector, las compras de moda desde España al gigante asiático han crecido un 6,7% hasta septiembre.

Hasta septiembre de este año, las compras de moda a China ya alcanzan los 5.519 millones de euros

Publicidad

China había perdido fuerza en los últimos años como proveedor del sector, tras pasar de casi 5.500 millones de euros en exportaciones de moda a España en el periodo de enero a septiembre de 2022 a poco más de 5.000 en el año siguiente. Hasta septiembre de este año, las compras de moda a China ya alcanzan los 5.519 millones de euros.

Bangladesh mantiene plaza en el ránking de proveedores

La segunda economía por volumen de importaciones a España es Bangladesh, aunque inicia una senda de reorganización del sector productivo y organización sindical. Sin embargo, sus bajos costes de producción le permiten seguir vendiendo una gran parte del total de productos textiles que España compra en el exterior. En el periodo de enero a septiembre de 2025 la factura total alcanzó los 2.830 millones euros, lo que supone una subida del 9,5% interanual, por encima de Francia e Italia.

Turquía sigue perdiendo peso

España compra cada vez menos ropa, productos textiles y calzado a Turquía. Lejos quedan los 2.500 millones de euros que España se dejó de enero a septiembre de 2022. En el mismo periodo de 2023 bajó de 2.000 millones de euros y esa evolución a la baja ha seguido hasta 2025. En lo que va de año las importaciones españolas de productos turcos relacionados con la moda han caído casi un 6%, con un acumulado de 1.733 millones de euros.

Marruecos planea

Marruecos ha estancado sus ventas de moda a España y en lo que va de 2025 empata con los datos de 2024. La factura española en moda con Marruecos asciende a 1.395 millones de euros, lo que supone un aumento de una décima con respecto a los primeros tres trimestres del año pasado. Aunque los datos son buenos si se comparan con los de 2023, la evolución plana que puede hacer peligrar su posición como sexto proveedor de moda para España, que apuesta por el sourcing de lejanía.

Camboya supera a Vietnam

A pesar de que las empresas españolas de la moda siguen confiando en Vietnam como un socio preferente al que seguir comprando masivamente, su crecimiento del 9,7% en los nueve primeros meses de 2025 no puede resistir al incremento de más del 27% que han registrado las compras a Camboya. Con 1.367 millones de euros en ventas de moda a España hasta septiembre, Camboya ya ocupa la séptima posición. Vietnam es octava, con una factura de 1.315 millones de euros de enero a septiembre de 2025.

India y Pakistán, al alza

El sourcing de lejanía sigue ganando fuerza para España, que ha seguido comprando más productos textiles, calzado y ropa a países asiáticos como India o Pakistán. La factura con el primero de ellos ha rozado los mil millones de euros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un aumento interanual del 6,3%.

Pakistán, por su parte, ocupa el puesto número doce en la lista de proveedores preferentes para España en productos de moda. En los nueve primeros meses de 2025 ha registrado un incremento interanual de casi el 15%, lo que se ha traducido en un gasto para España de poco más de 800 millones de euros, frente a los 700 millones del mismo periodo de 2024.

Portugal, frenado en 900 millones

El país luso parece tener un techo en sus ventas de moda a España y lleva cuatro años estancado en el entorno de los 900 millones de euros. Entre enero y septiembre de este año, las compras de moda a Portugal han caído un 1% interanual, con una factura total de 882 millones de euros. Camboya e India han adelantado a Portugal en los últimos años en el ránking de proveedores para la industria española de la moda y ahora mismo tiene a Pakistán pisándole los talones.

Francia, Italia y Alemania

De los tres países de la zona euro vendedores tradicionales de moda a España dos de ellos han elevado sus exportaciones de moda al país en los tres primeros trimestres de 2025. Es el caso de Francia, un 3%, con ventas de moda a España por valor de 2.614 millones de euros. Alemania fue la que más creció de forma interanual, más de un 7%, y por fin supera la barrera de los 1.000 millones de euros, tras tres años de crecimiento muy moderado. Italia ha vendido un 2,2% menos de moda a España, con una factura que baja a los 2.404 millones de euros en el acumulado de enero a septiembre de 2025 y que le permite mantener la cuarta posición entre los principales proveedores de moda a España.