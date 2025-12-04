¿Cuánto valen las cosas? Nueva York restringe el uso de IA para los precios personalizados

Pablo Bueno

La pionera Ley de Transparencia en la Fijación Algorítmica de Precios (Algorithmic Pricing Disclosure Act en inglés) ha sido aprobada en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es el primer estado que legisla para limitar un práctica conocida como tarificación personalizada o algorítmica, que consiste en personalizar los precios para cada cliente.

Para conseguirlo, las empresas acceden a los datos de los usuarios de navegación por Internet, localización y compras precedentes, de forma que toda la información es analizada por los algoritmos de la Inteligencia Artificial (IA) que fija un precio personalizado para cada uno de los usuarios.

La nueva ley, que limita el uso de la IA en el comercio electrónico para las empresas del estado de Nueva York, obliga a las compañías a mostrar a los consumidores el siguiente mensaje: “Este precio ha sido establecido por un algoritmo utilizando sus datos personales”. El mensaje deberá aparecer justo antes de que el cliente formalice el pago, de forma que el usuario sepa que sus datos están siendo analizados para ofrecerle ese precio.

Hasta 1.000 dolares por infracción para las empresas que no informen a sus clientes de que el precio se ha fijado usando sus datos y la IA

El estado de Nueva York quiere así evitar que los usuarios paguen precios más altos por los bienes o servicios que están consumiendo sin conocer, al menos, que el precio que van a pagar no es genérico e igual para todos, sino que se ha establecido de forma personalizada accediendo a sus datos personales.

Las empresas que incumplan el nuevo texto normativo u oculten la practica de fijación algorítmica de precios al consumidor final podrían enfrentarse a multas de hasta 1.000 dólares por infracción. Esta nueva ley aprobada en Estados Unidos afecta a todas las empresas cuya sede principal esté ubicada en el estado de Nueva York como es el caso de Etsy, Bonobos, Wardrobe.nyc o Another Tomorrow.

La utilización de los datos del usuario para personalizar su experiencia no es nueva. Las plataformas y anunciantes la utilizan para impactar con publicidad y anuncios a medida del usuario basados en sus compras anteriores, su geolocalización o su historial de navegación por la red.