Precios de exportaciones de moda: frenazo en noviembre por la caída del 0,8% en confección

Frenazo en los precios de las exportaciones españolas de moda. En noviembre, el Índice de Precios de Exportación (Iprix) moderó su evolución en la industria de la moda, con el textil y el cuero aún en positivo, pero con la confección entrando en terreno negativo. En paralelo, los precios de las importaciones siguieron a la baja.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual del Iprix industrial general para España cayó en noviembre un 1,4%. En comparación con el dato de la registrado en octubre, supone 1,3 puntos por debajo, lo que refleja un deterioro general del entorno de precios en los mercados exteriores.

En el ámbito específico de la moda, el Iprix del textil cerró noviembre con un incremento interanual del 0,4%, medio punto por debajo del 0,9% registrado el mes anterior. Con este dato, el sector prolonga una senda de moderación iniciada tras los máximos del primer trimestre del presente ejercicio.

Tras comenzar 2025 con subidas del 2,7% en enero y del 2,4% y 2,2% en febrero y marzo, respectivamente, los precios de las exportaciones textiles fueron perdiendo tracción a partir de primavera. En junio, el crecimiento se frenó hasta el 0,3%, seguido de avances contenidos durante el verano y un leve repunte en septiembre y octubre, antes de volver a moderarse en noviembre.

Los precios de las exportaciones de confección en noviembre registraron una caída interanual del 0,8%, frente al crecimiento del 0,5% de octubre

Más acusada ha sido la evolución del segmento de la confección que, en noviembre, registró una caída interanual del 0,8%, frente al crecimiento del 0,5% anotado en el mes anterior. Se trata del primer dato negativo del año para el sector, tras varios meses de desaceleración.

Los precios de las exportaciones de confección publicados por el INE arrancaron 2025 con fuertes subidas, del 3,8% en enero y febrero y del 2,5% en marzo. Sin embargo, a partir de mayo, la evolución se fue enfriando de forma progresiva, con crecimientos cada vez más moderados hasta estancarse en verano y entrar finalmente en negativo en noviembre.

En el segmento del cuero y el calzado, el Iprix mantuvo una evolución positiva, aunque también más débil. En noviembre, los precios de las exportaciones crecieron un 0,2% interanual, frente al 0,9% registrado en octubre. Pese a mantenerse en positivo durante todo el año, el sector muestra una trayectoria irregular y una clara pérdida de intensidad en el tramo final de 2025.

Las importaciones de moda prolongan la senda descendente

En sentido contrario evolucionan, un mes más, los precios de las importaciones de moda. En el undécimo mes de 2025, el Índice de Precios de Importación (Iprim) general para el conjunto de España cayó un 3,2% interanual, siete décimas más que en octubre, encadenando varios meses consecutivos de descensos.

Por segmentos, la confección de prendas de vestir lideró las caídas, con un descenso del 3% interanual en noviembre, que sigue a la caída del 2,8% del mes anterior. No ha habido un solo mes de aumento de los precios para las importaciones en este segmento: de enero a noviembre en negativo.

La tendencia negativa de los precios a las importaciones de confección se ha prolongado a lo largo de los once meses contabilizados de 2025

En la misma línea, los precios de lo que la industria española del textil compró al exterior retrocedieron un 2,9%, profundizando en una tendencia negativa que se prolonga ya durante ocho meses consecutivos.

También a la baja se mantuvieron los precios de las importaciones de cuero y calzado, con un descenso del 2% interanual en noviembre, ligeramente superior al registrado en octubre (1,8%). En los tres casos, el INE confirma una tendencia descendente sostenida desde primavera, aunque con oscilaciones mensuales.

El Iprix es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados en el mercado interior y vendidos en el mercado exterior. Por su parte, el Iprim mide la evolución de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual, que investiga todos los meses establecimientos industriales que realizan operaciones en el mercado exterior.