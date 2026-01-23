Bestseller impulsa Only con la apertura de su tienda número trescientos en Alemania

Modaes

Bestseller da un empujón a su cadena Only Brand House con la puesta en marcha, en Alemania, de su tienda número trescientos. El establecimiento es, además, el más grande de la compañía, con 2.500 metros cuadrados de superficie.

El gigante danés de gran distribución de moda ha instalado su nueva tienda en el centro comercial Loom de la ciudad alemana de Bielefeld. El destino reúne la oferta de Only, tanto de mujer como de hombre y niño, y de JDY.

Irini Zermann, responsable de retail de Only en Alemania, ha afirmado que se trata de “la primera tienda multimarca”, un concepto pensado para unir gran parte de la oferta de Only en una sola ubicación.

Bestseller pone en marcha su tienda más grande, con una oferta multimarca para los productos de Only y JDY

Bestseller es uno de los grupos de distribución de moda con una cartera de marcas más amplia del mundo. Es propietario de Jack&Jones, Vero Moda, Name it y, desde hace algunos meses, también de Topshop y Balmohk, su marca ‘made in Spain’.

El año pasado, Bestseller se centró en dar alas a Topshop, que compró a Asos en 2024. De hecho, se cumple un año de la apertura de nuevas oficinas centrales en Madrid, donde la compañía instaló un showroom preparado para el regreso de la propuesta al país, ocho años después de cerrar su red de tiendas en España. Recientemente, la marca ha dado el salto online a una veintena de países.

Bestseller cerró el último año fiscal al alza. Cerró el ejercicio 2024 con ventas de 38.074 millones de coronas danesas (5.096 millones de euros), un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

El resultado antes de impuestos se situó en 5.933 millones de coronas (794,2 millones de euros), un 12% más que hace un año, y la empresa consiguió también elevar su margen bruto hasta un 54,1%, casi un punto porcentual por encima del año anterior.