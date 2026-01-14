China cierra 2025 con un superávit comercial récord de 1.020 billones a pesar de los aranceles

Modaes / Agencias

China apunta un récord histórico. Las exportaciones del país asiático concluyeron el ejercicio 2025 con un balance positivo récord de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros), un incremento del 19,8% respecto al año anterior. Ésta es la primera vez que el superávit comercial del gigante asiático supera el billón de dólares, a pesar del hundimiento del comercio con Estados Unidos tras las tensiones desatadas entre ambos países a raíz de la imposición de aranceles a los productos chinos y las represalias implementadas por Pekín.

Durante el pasado ejercicio, marcado por las tensiones arancelarias entre las dos mayores economías mundiales, las exportaciones chinas sumaron un total de 3,77 billones de dólares (3,23 billones de euros), un 3,2% más que en 2024, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en unos 2,58 billones de dólares (2,21 billones de euros).

Solo en el mes de diciembre, las ventas de China al exterior alcanzaron los 357.780 millones de dólares (306.907 millones de euros), un 6,6% más que en el mismo mes de 2024, mientras que las compras chinas aumentaron un 5,7% interanual, hasta 243.640 millones de dólares (208.996 millones de euros). De este modo, el superávit comercial de diciembre ascendió a 114.140 millones de dólares (97.910 millones de euros).

China anotó un descenso en sus exportaciones hacia Estados Unidos de hasta un 20%

Entre los principales socios comerciales de China, a lo largo del año pasado las exportaciones del gigante asiático hacia Estados Unidos se hundieron un 20%, hasta 420.050 millones de dólares (360.322 millones de euros), mientras que las compras de productos estadounidenses sumaron 139.697 millones de dólares (119.833 millones de euros), un 14,6% menos.

Según los datos proporcionados por la Administración General de Aduanas de China, el peso de las exportaciones del gigante asiático hacia Estados Unidos cayó el año pasado al 11,1% del total, frente al 14,5% que representó en 2024.

En el caso de la Unión Europea, las exportaciones chinas crecieron un 8,4% en 2025, hasta 559.949 millones de dólares (480.329 millones de euros), pero las importaciones desde los Veintisiete disminuyeron un 0,4%, hasta 268.169 millones de dólares (230.038 millones de euros).