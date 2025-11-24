The North Face y Lululemon se refuerzan en Nueva York a las puertas de la Navidad

Modaes

The North Face y Lululemon refuerza su apuesta por el mercado estadounidense a un mes de la Navidad. La compañía estadounidense de moda abre las puertas en la Quinta Avenida de Manhattan su mayor tienda insignia a nivel mundial, y Lululemon se hace grande en el Soho con una tienda en la esquina de Broadway y Spring Street.

La tienda de The North Face, ubicada en el número 511 de la Quinta Avenida de Manhattan, consta de dos pisos y una superficie de alrededor de 2.000 metros cuadrados. Así, reemplaza a la que ya tenía en esta ubicación, según recoge un comunicado este lunes.

La semana pasada fue Lululemon la que anunció la puesta en marcha de una tienda insignia en la esquina de Broadway y Spring Street, en el Soho. Lululemon llegó a Soho en 2007 y se mudó a un nuevo espacio en 2019, que cerró este mes para dar paso a este nuevo flagship.

Las dos compañías apuestan por espacios más grandes en el territorio en un momento en que, según las últimas previsiones, Estados Unidos prevé superar el billón de dólares en compras navideñas por primera vez en la historia.

Lululemon anunció la semana pasada su reubicación en el Soho con una tienda mayor

The North Face cuenta con alrededor de 1.700 tiendas en todo el mundo, unas mil de las cuales están en China. Tiene presencia también con flagship en ciudades como Londres y Shanghái. El año pasado, la compañía abrió también una tienda en Williamsburg, en Brooklyn. Lululemon, por su parte, tiene más de 780 tiendas en 24 mercados alrededor del mundo, 375 de las cuales se ubican en los Estados Unidos.

VF Corporation es el grupo propietario de marcas como The North Face, Vans o Timberland. Según los últimos resultados publicados, entre julio y septiembre, VF Corporation registró 2.802,7 millones de dólares en ventas, frente a los 2.757,9 millones un año atrás. The North Face creció un 6% en este periodo.

Por su parte, Lululemon cerró el segundo trimestre del año (finalizado el 3 de agosto) con un aumento de las ventas del 6,49%, hasta 2.525 millones de dólares. En el acumulado del primer semestre, las ventas se han elevado un 6,9%, hasta 4.895 millones de dólares. Por mercados, sin embargo, fue el estadounidense el que estancó sus ventas.