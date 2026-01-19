LVMH reordena su ‘travel retail’ con la venta de su negocio en Hong Kong y Macao

Modaes

DFS cambia de perímetro en Asia. El operador de travel retail de lujo, participado mayoritariamente por el grupo de lujo LVMH, ha firmado un acuerdo definitivo para vender su negocio minorista en Hong Kong y Macao a China Tourism Group Duty Free (CTG Duty-Free), grupo chino con sede en Pekín.

La transacción incluye las tiendas de DFS en ambos mercados y, además, activos intangibles que abarcan una serie de marcas y propiedades intelectuales del grupo, con uso exclusivo en la región Gran China, el ámbito empresarial que engloba China continental, Hong Kong y Macao.

CTG Duty-Free ejecutará la compra a través de su filial China Duty Free International Limited. El importe se abonará en efectivo y, una vez cerrada la operación, DFS continuará operando el resto de su red mundial de travel retail.

LVMH busca un socio para el “siguiente capítulo” en Hong Kong y Macao

El acuerdo, hecho público hoy a través de un comunicado, excluye la tienda City of Dreams en Macao y queda sujeto a condiciones habituales de cierre. Las compañías prevén completarlo en alrededor de dos meses.

En paralelo a la venta, LVMH y familia Miller participarán en una ampliación de capital de CTG Duty-Free mediante la suscripción de nuevas acciones cotizadas en Hong Kong. La inversión representará una parte pequeña de los ingresos obtenidos y se formalizará al cierre.

Además, CTG Duty-Free y LVMH han firmado un memorando de entendimiento para explorar una cooperación estratégica, con foco en retail y potenciales desarrollos en áreas como ventas de producto, aperturas, promoción de marcas, servicios de viaje y experiencia de cliente en la región Gran China.

DFS es el gran operador del ‘duty free’ de lujo dentro del grupo LVMH

Fundada en 1960, DFS Group es uno de los mayores operadores globales de travel retail de lujo, con presencia en aeropuertos y ubicaciones en ciudad. La compañía es de capital privado y está controlada mayoritariamente por LVMH, junto con su cofundador y accionista Robert Miller.

Desde CTG Duty-Free, Luke Chang, presidente y consejero delegado, ha vinculado la operación al refuerzo de su red y a su ambición de acelerar el despliegue internacional, con el objetivo de impulsar marcas “China-chic” fuera del país.

En paralelo a este movimiento corporativo, LVMH cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en tercer trimestre un avance del 1% impulsado por mejora en Asia y tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería redujo el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.