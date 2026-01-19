Dsquared2 ficha a una exGucci como nueva consejera delegada

Modaes

Dsquared2 reorganiza su cúpula directiva y pone fin oficialmente a sus desacuerdos con Staff International. La firma canadiense controlada por los hermanos Catens ha nombrado a Chiara Baravalle nueva consejera delegada con efecto a partir del próximo 1 de febrero. Además, la compañía ha renovado su acuerdo con la italiana Staff International para la producción y distribución de sus colecciones prêt-à-porter.

Licenciada por la Universidad de Stanford, Baravalle dio sus primeros pasos en empresas como Hose of Commons, ABC News o Tower Brook Capital como estudiante en prácticas desde 2012 hasta 2014. Dos años más tarde fue cuando ingresó como directora de estrategia y operaciones en Human Capital durante un año, antes de dar el salto como consultora de dirección en moda y lujo en Bain&Company, en 2017.

Gucci nombró a Baraville en 2021 jefa del gabinete del director ejecutivo durante tres años, hasta que Elisabetha Franchi la fichó como directora general y miembro del consejo de administración, cargo que ha mantenido hasta finales de 2025. Al mismo tiempo, Forel, la firma de inversión operativa fundada por el expresidente y director ejecutivo de Gucci, Marco Bizzarri, la nombró directora general en 2024 hasta la actualidad, y forma parte del consejo de administración de Visionnaire Home Philosophy.

Los hermanos Cartens, Dean Caten y Dan Caten, diseñadores y fundadores de la firman, han explicado en un comunicado que “la llegada de Chiara marca el inicio de una nueva era de ambición donde la prioridad para 2026 es reactivar la marca y estabilizar el negocio”.

El anterior consejero delegado de la firma, Sergio Azzolari, fue nombrado en 2022 y abandonó la empresa en 2024, cuando los hermanos Cartens asumieron el cargo. Anteriormente, fue Gianfranco Maccarrone quien ocupaba el cargo hasta 2017, tras más de dos décadas al frente de la firma.

La firma canadiense anunció, el pasado 27 de marzo, el fin del acuerdo de la licencia con la empresa de Renzo Rosso, Staff International, antes de su vencimiento contractual en 2027. Tras las alegaciones por parte del dúo de diseñadores de graves incumplimientos en el acuerdo por parte del fabricante italiano a mediados del año pasado, la compañía ha renovado finalmente su colaboración con Staff International para la producción y distribución de sus colecciones prêt-à-porter.