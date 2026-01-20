Olivier Saillard: “Hay que devolver un relato al lujo y a la moda”
Historiador de moda asentado en París y autor de títulos como Dior by Christian Dior, Saillard ha hecho del archivo un género propio, entre ensayo y puesta en escena. Además, es autor de performances como Models Never Talk.
Modaes, la información que necesitas
Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.
Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL
9€mesSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL
89€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad sin restricciones
- Revista Modaes online
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales
SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT
149€añoSuscríbete ahora
- Toda la actualidad
- Revista Modaes en tu casa u oficina
- Todas las publicaciones online
- Descuentos especiales