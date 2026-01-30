Swatch hunde su resultado un 89% en 2025 arrastrada por los aranceles y una demanda débil

Modaes

Swatch hunde su resultado neto. Las ganancias de la compañía relojera suiza han caído en un 88,6% en un ejercicio marcado por el impacto arancelario. Si en 2024 la empresa anotó un beneficio de 219 millones de francos suizos (238,79 millones de euros), en 2025 fueron 25 millones de francos suizos (27,2 millones de euros).

La compañía relojera también ha visto retroceder sus ventas en un 6,75%, de 6.735 millones de francos suizos (7.343,8 millones de euros) en 2024 hasta 6.280 millones de francos suizos (6.847,7 millones de euros) en 2025. El resultado operativo también se ha visto afectado y ha anotado una caída del 55,6%, de 135 millones de francos suizos (147,2 millones de euros) en 2024 hasta 304 millones de francos suizos (331,5 millones de euros).

Por categorías, relojes y joyería ha anotado una facturación de 5.934 millones de francos suizos (6.470,4 millones de euros), mientras que en 2024 registró unas ventas netas por valor de 6.418 millones de francos suizos (6.998,1 millones de euros). Esto implica una caída del 7,5%. La empresa afirma que estos resultados se deben, en parte, a una bajada de la utilización de su capacidad productiva y a su decisión de mantener las fábricas en funcionamiento a la espera de una mayor demanda futura.

Swatch registró en 2025 unas ventas por valor de 6847,7 millones de euros, un 6,75% menos que el ejercicio anterior

Publicidad

La facturación de las demás categorías es residual, excepto la de sistemas electrónicos que, no obstante, también ha caído. En 2024 anotó unas ventas netas por valor de 330 millones de francos suizos (359,8 millones de euros) y, en 2025, la facturación se quedó en 358 millones de francos suizos (390,3 millones de euros).

En este contexto, la compañía ha argumentado en su hoja de resultados que, a tipos de cambio constantes, excluyendo a China, Hong Kong y Macao, las ventas hubieran aumentado un 3,4% en el año: un 8,2% en el segundo semestre y un 10,4% en el último trimestre. Swatch no ha desgranado las cifras por mercados.

También asegura que la región de América, con Estados Unidos al frente, ha aumentado sus ventas en casi un 20% “independientemente del caos arancelario”. También ha asegurado que avanzan las ventas a doble dígito tanto en India como en Oriente Medio, México y Polonia, “mercados con fuerte potencial”. En el segundo semestre, la cifra de negocio avanzó también en Europa y Asia, “especialmente en Reino Unido, Alemania, Corea del Sur y Taiwán”.

A pesar de las cifras, Swatch prevé “un crecimiento sustancial” para el conjunto del ejercicio 2026. “La aceleración en el cuarto trimestre de 2025 continúa en enero de este año”, recoge el comunicado. Y ha afirmado que en los próximos meses se reducirá “de forma considerable” o incluso “revertirá” el resultado negativo.