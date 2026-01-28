Shein comparece ante la Comisión Europea, que plantea abrir una investigación

Modaes

Shein comparece por primera vez ante la Comisión Europea tras los escándalos de las últimas semanas y después de haber declinado la invitación en distintas ocasiones. La directora jurídica de Shein, Yinan Zhu, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de elaborar una “lista de fabricantes reincidentes” para evitar que se vuelvan a poner a la venta productos defectuosos o ilegales, como las muñecas sexuales con apariencia infantil. La Comisión, por su parte, no descarta poner en marcha una investigación.

Este martes fue la primera vez en que un representante de la plataforma china se sentaba frente a los eurodiputados, concretamente en una reunión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Eurocámara, para hablar sobre la seguridad de los productos que comercializa. Previamente, la Comisión le había pedido en reiteradas ocasiones que diera explicaciones y facilitara documentos sobre las medidas adoptadas ante el escándalo de la venta de productos ilícitos.

Ante la posibilidad de encajar una investigación, Shein alega que ya ha adoptado medidas para retirar los productos ilegales, pero ha justificado que “este tipo de problemas se producen en múltiples mercados, con empresas malintencionadas que intentan encontrar formas de eludir los controles”, recoge Reuters.

Fuentes de la Comisión Europea descartan que se apliquen medidas provisionales sobre la plataforma

Publicidad

Sin embargo, fuentes consultadas por la agencia de noticias convienen en que es “poco probable” que los reguladores de la Unión Europea impongan algún tipo de medida provisional sobre Shein, y están lejos de una prohibición que afecte a la plataforma. Los analistas tienen en cuenta que el mes pasado un tribunal de París rechazó la petición del Gobierno francés para suspender durante al menos tres meses la web de Shein.

En territorio parisino, el tribunal asumió que una prohibición de Shein sería “desproporcionada” teniendo en cuenta “las medidas adoptadas” por la compañía para atajar la venta de los productos. Alegó, además, que el Estado francés no había sido capaz de aportar pruebas sobre un “incumplimiento sistémico” de la ley.

Shein se colocó en el punto de mira internacional a finales de 2025 tras salir a la luz la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil en su plataforma. El Gobierno francés inició en noviembre un procedimiento de suspensión contra la plataforma, concretamente el mismo día en que la compañía inauguraba su primera tienda física permanente en el mundo, ubicada en los grandes almacenes BHV Marais de París. Este procedimiento fue posteriormente rechazado por el tribunal.

El tribunal francés, por otra parte, sí que ordenó la prohibición de vender juguetes sexuales u otros artículos para adultos sin un sistema de verificación de edad, bajo posibilidad de multa de hasta 10.000 euros por incumplimiento.