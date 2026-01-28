On se refuerza con el nombramiento de un nuevo director financiero

Modaes

On fortalece sus finanzas con un nuevo directivo al frente. Se trata de Frank Sluis, que se incorporará a la compañía el próximo 1 de mayo, y que procede de la industria de la alimentación. Sluis sustituye a Martin Hoffmann, quien en 2025 pasó a ser consejero delegado, asumiendo también la máxima responsabilidad en finanzas.

La compañía de equipamiento deportivo ha comunicado este miércoles el nombramiento. El consejero delegado, Hoffmann, considera que Sluis aporta experiencia “a una escala significativamente mayor” de la que la compañía tiene en la actualidad. El directivo prevé “seguir desbloqueando” el potencial de On, que se ha convertido en una de las compañías de equipamiento deportivo que más crece.

On se encuentra en pleno crecimiento. La compañía anotó una facturación de 134,6 millones de francos (144,9 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, un 11,8% menos que en el mismo periodo de 2024.

On registró una facturación de 134,6 millones de francos (144,9 millones de euros) en los nueve primeros meses del año

Publicidad

A pesar de la caída del beneficio, On mantiene su optimismo de cara al cierre del ejercicio, elevando las previsiones para el periodo. Así, la compañía prevé elevar un 34% sus ventas a cierre del ejercicio, frente al 31% estimado anteriormente.

La empresa, que recientemente ha llegado a España a través de su primera tienda física, ubicada en Madrid, ha multiplicado la cifra de negocio generada a través de sus establecimientos propios. Por mercados, la compañía concentra gran parte de las ventas en América, que generó en los últimos nueve meses del año hasta 1.305,9 millones de francos (1.406 millones de euros).

Sin embargo, Europa, Oriente Medio y África crecen a un ritmo mayor, del 34,6%, aunque la cifra de negocio fue menor, y se situó en 579,7 millones de francos (624,2 millones de euros). El calzado, actualmente, se sitúa como la categoría estrella de la compañía, con unas ventas globales de 2.117,1 millones de francos (2.280 millones de euros), un 93,2% del total.