Shein, en la boca del lobo: comparecerá en Bruselas por vender productos “inseguros”

Pablo Bueno

Shein dará explicaciones ante los eurodiputados. El próximo 27 de enero, representantes del grupo asiático de moda ultrarrápida comparecerán ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (Imco, por sus siglas en inglés) del Parlamento Europeo para abordar la proliferación de productos “ilegales e inseguros” vendidos a través de plataformas online, según recoge el organismo en una nota.

Aunque se trata de la tercera vez que el Parlamento Europeo invita a Shein a comparecer ante la Imco, será la primera ocasión en que la compañía acuda efectivamente a una sesión del órgano. Las convocatorias anteriores, cursadas en el marco de los debates sobre la venta online de productos ilegales e inseguros, no llegaron a materializarse por la ausencia de la empresa, que ahora ha aceptado sentarse ante los eurodiputados tras varios meses de presiones desde Bruselas.

La ausencia de Shein, un “desprecio” inaceptable

La negativa de Shein a acudir a convocatorias anteriores ya generó fricciones con la Eurocámara. En una audiencia celebrada a finales de 2025 sobre la venta de productos ilegales online, a la que la empresa estaba invitada y no asistió, varios eurodiputados calificaron su ausencia de “desprecio” hacia el Parlamento Europeo, según recogió el medio Brussels Signal.

La presidenta de la comisión Imco, Anna Cavazzini, ha celebrado la confirmación de la comparecencia, aunque ha sido contundente en su valoración. “Cumplir la legislación europea no es opcional si se quiere operar en el mercado único”, ha afirmado. Cavazzini ha señalado que este principio también se aplica a plataformas de comercio electrónico “como Shein, que inundan el mercado con productos inseguros e ilegales siguiendo un modelo de negocio que viola sistemáticamente la legislación de la UE”.

Durante la sesión de enero, los eurodiputados analizarán tanto la conducta de grandes plataformas digitales como la eficacia de los mecanismos de control y sanción desplegados por la Comisión Europea, cuyos representantes también participarán en el debate. La comparecencia se produce, además, en un contexto de creciente escrutinio público sobre Shein, tras varias polémicas recientes relacionadas con la seguridad de sus productos y su modelo operativo.

El escándalo de la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas en Francia evidenció fallos en el control y los mecanismos de prevención de la UE

Presión regulatoria sobre los marketplaces no europeos

La intervención de Shein se enmarca en una ofensiva más amplia del Parlamento Europeo contra la venta online de productos ilegales procedentes de marketplaces extracomunitarios. El pasado 26 de noviembre, la Eurocámara aprobó una resolución para hacer frente a este problema, señalando explícitamente a plataformas como Shein, Temu, AliExpress o Wish.

“La resolución fue impulsada en respuesta al escándalo en Francia por la comercialización de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas por internet”, asegura el comunicado del Parlamento Europeo. “Ha puesto de relieve los fallos estructurales en los sistemas de control de las plataformas, así como la falta de mecanismos preventivos eficaces”, añade.

La Comisión de Mercado Interior mantiene debates periódicos sobre estos desafíos, en un momento en el que la Unión Europea endurece su marco regulatorio para garantizar la seguridad de los consumidores y la competencia leal en el sector del comercio electrónico y la moda.