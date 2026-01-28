Colombiatex 2026: la búsqueda de valor agregado en el mapa del ‘sourcing’ mundial

María Bertero. Medellín

Colombiatex de las Américas arranca su edición número 38 en Medellín con una idea clara: el debate ya no es sólo textil, sino estratégico. En los pabellones de Plaza Mayor, el lema del sourcing global se traduce en conversaciones sobre aranceles, costes laborales y diversificación de proveedores, pero también sobre valor agregado, sostenibilidad y resiliencia.

En un momento en que Colombia intenta reforzar su papel en el mapa mundial de abastecimiento, el mundo gira hacia una actividad más restrictiva para el sector. Unas semanas después de que Ecuador, uno de los mayores socios de la moda colombiana, impusiera aranceles al país, la industria textil colombiana se posiciona internacionalmente.

La feria, organizada por Inexmoda, dio inicio el lunes 26 por la noche con un evento que reunió a los principales actores del sector y donde se premió al talento y la trayectoria de varias empresas latinoamericanas.

Con palabras de Sebastián Díez Vargas, presidente ejecutivo de Inexmoda, y de Federico Guitiérrez, alcalde de Medellín, Colombiatex dio el pistoletazo de salida a su edición número 38. En la primera velada hubo lugar a un homenaje a Roque Ospina Duque, fundador de Inexmoda recientemente fallecido.

El evento entregó el Premio Avant Roque Ospina al reconocimiento de una de las empresas más legendarias de la moda colombiana: Arturo Calle. Su fundador, presente en la jornada, recibió el reconocimiento y agradeció a todos los actores de la industria de la moda.

“Colombia no es sólo fabricar moda, sino conectar empresarios y generar empleo”, destacó Arturo Calle. El evento siguió con la entrega de la segunda edición de los Premios Avant, donde se reconoció a empresas como Grupo Uribe o Fabricato.

Apertura de puertas internacional

Si bien Colombiatex se ha posicionado siempre como una feria de alto carácter internacional, la edición de este año ha hecho todavía más foco en ello. El martes 27 de enero a las 9 de la mañana, los pabellones de Plaza Mayor de Medellín comenzaron a recibir a compradores de todas partes del mundo, que buscan en Colombia alternativas al contexto actual de aranceles y costes elevados.

Sin embargo, algunos temas sobrevuelan la preocupación de visitantes y expositores, como el aumento del salario mínimo en Colombia y su impacto en la industria textil y de la confección. Como respuesta a ello, las empresas colombianas apuntan a la especialización, aceptando un menor volumen, pero con mayor diferenciación y más servicio.

Colombiatex suma este año un nuevo ‘showroom’, especializado en oferta completa

Publicidad

Ese enfoque conecta con la narrativa de valor agregado que Colombia lleva años construyendo. Innovación textil, desarrollo de producto, sostenibilidad y rapidez de respuesta son los argumentos que el sector pone sobre la mesa para justificar precios más altos frente a otros mercados. En Colombiatex, esa propuesta se materializa en tejidos técnicos, procesos más sofisticados y un discurso de cercanía con el cliente final.

La feria espera congregar a más de 12.000 compradores especializados de más de veinte países. Como expositores, este año cuentan con especial participación países como India, Turquía e Italia, con zonas específicamente reconocibles en los pabellones de Plaza Mayor.

La sostenibilidad, por su parte, vuelve a ser uno de los ejes centrales sobre el que se desarrolla la feria. Entendida como un lenguaje común por todas las empresas que participan en Colombiatex, la sostenibilidad forma parte del mínimo exigible para acceder al sourcing global.

La feria cuenta este año con una ruta de sostenibilidad, así como también su ya tradicional foro de tendencias, set del conocimiento con conferencias y debates sobre el sector y la ruta del emprendedor.

Nuevo showroom de oferta integral

Como novedad, Colombiatex ha presentado el Showroom Paquete Completo, donde más de 70 empresas presentan su servicio de manufactura integral, desde el diseño hasta la confección.

El espacio, promovido por Comfama y Clúster Moda, apuesta por conectar marcas, empresarios y compradores y poner en valor la industria colombiana de la moda en paquete completo. Si bien Inexmoda llevaba dos años apostando por esta categoría, es la primera vez que una de sus ferias cuenta con un espacio de mayor tamaño especializado en este tipo de servicio.

“Este showroom responde a la apuesta de internacionalización de Inexmoda, donde queremos destacar a Colombia como mercado competitivo en todo aquello que buscan las marcas y compradores internacionales”, apuntó Manuela Gómez, directora de internacionalización de Inexmoda.

Entre los expositores que participan de este Showroom Paquete Completo se encuentran marcas como Spataro, especializada en la fabricación de camisas masculinas y a la que el paquete completo le representa ya el 70% de su negocio. “La feria es muy importante porque podemos encontrar clientes y hacer crecer nuestro negocio, incluso ya estamos trabajando en colecciones femeninas”, destacaron desde Spataro.

Empresas especializadas en la confección de fajas, uno de los mayores fuertes de la industria colombiana de la moda, también subrayaron la importancia de poder presentarle a los compradores un servicio completo.

“Cuando apostamos por el paquete completo estamos valorando toda la industria, en todas sus instancias y elevando nuestras alianzas internacionales”, aseguró Gómez.