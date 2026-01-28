Los parques comerciales de Castellana Properties cambian de manos por 279 millones

Modaes

Castellana Properties, participada por el fondo sudafricano Vukile, anuncia la venta de su cartera de parques comerciales en España a Ferrel SPV 2025, propiedad de Ares Management Corporation, por 279 millones de euros. Según ha informado en un comunicado difundido este miércoles la socimi española de centros comerciales, se espera que la transacción se cierre el 1 de abril.

La cartera está compuesta por nueve propiedades comerciales que suman 174.305 metros cuadrados de área bruta alquilable. En concreto, los parques comerciales objeto de la venta son el Parque Principado (Oviedo); el parque Granaita y el de Motril (los dos en Granada); el parque Oeste (Madrid); el parque La Heredad y el parque La Serena (ambos en Badajoz); la Ciudad del Transporte (Castellón); Marismas del Polvorín (Huelva), y el Pinatar Park (Murcia).

Los ingresos procedentes de la venta, junto con los recursos de caja existentes se destinarán a inversiones generadoras de valor, de tipo value-add, que ya se encuentran en los proyectos de inversión en curso, todos ellos en una fase avanzada de ejecución. La empresa ha detallado que la rentabilidad de la venta será del 7,1% sobre el precio de compra.

Hace unas semanas, la junta extraordinaria de accionistas aprobó una ampliación de capital cuyo valor conjunto (junto a la prima de emisión) alcanzaba los 137 millones de euros. El objetivo de esta emisión, que será suscrita íntegramente por su principal propietario, era precisamente la compensación de créditos con el mismo, según figuraba en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

La junta de Castellana dio luz verde a la realización de un aumento de capital por compensación de créditos por valor de 19,34 millones de euros, mediante la emisión del mismo número de acciones con un valor nominal de un euro. Los nuevos títulos se emitirán con una prima de emisión de 117,6 millones de euros, es decir, unos 6,08 euros por acción. La totalidad de las acciones emitidas serían suscritas íntegramente por el accionista Vukile Property Fund Limited, sociedad constituida e inscrita conforme a las leyes de Sudáfrica.

Según los últimos resultados presentados por la compañía, correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio 2025, Castellana Properties logró un beneficio neto de 61,8 millones de euros, cifra un 87,3% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos netos operativos se situaron 56,9 millones de euros, un 8,7% más que en el primer semestre fiscal del año previo, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) avanzó un 83,9%, hasta los 49,8 millones de euros. Por su parte, el ingreso bruto por alquileres (GRI) se situó en 63,2 millones de euros a cierre del semestre, lo que representa un crecimiento en términos comparativos del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El valor bruto de los activos (GAV) de Castellana Properties se estima en 1.772 millones de euros, con un crecimiento comparable del 2,3%. La socimi liderada por Alfonso Brunet, y de la que Vukile es propietario de más del 99% del capital, protagonizó el pasado año una de las grandes operaciones del sector inmobiliario español, al adquirir a Unibail Rodamco el centro comercial Bonaire en Valencia por más de 300 millones de euros.