Shein reactiva sus operaciones de ‘markeplace’ en Francia

Modaes

Shein reinicia actividades de su marketplace en Francia. El gigante asiático ha activado con discreción la venta en el país de productos de terceros, una actividad que había suspendido de forma voluntaria después de que se detectara la venta de productos ilegales, como muñecas pornográficas infantiles, armas o medicamentos.

La decisión llega después de que el Tribunal de justicia de París rechazara en diciembre la pretensión del Gobierno francés de bloquear provisionalmente el sitio web. Fuentes de Shein citadas por Libération apuntan que el reinicio de las actividades se ha realizado de forma discreta “hace unos días”, con una selección de productos de joyería, accesorios, maquillaje, decoración, bricolaje, mobiliario y juegos y juguetes.

El grupo con sede en Singapur había suspendido las operaciones de su Marketplace el pasado 5 de noviembre, en mitad de una fuerte controversia y oposición política en Francia. “Tras un examen exhaustivo de nuestros sistemas de control y cumplimiento, hemos iniciado una reintroducción gradual y rigurosamente supervisada de una selección de productos del mercado en Francia, procedentes de los vendedores más experimentados y consolidados”, ha señalado Shein a AFP.

La sensible sección de juguetes del ‘marketplace’ de Shein se ha abierto sólo con marcas como Lesbos, Hasbro o Mattel

Publicidad

Shein ha señalado su intención de reabrir con un “enfoque gradual y responsable” para garantizar todos sus requisitos en materia de calidad, conformidad normativa y seguridad de los consumidores. El grupo, que no ha especificado una fecha para la reapertura completa de su sitio web, ha reactivado la venta de su sección de juguetes y juegos (particularmente sensibles) sólo con marcas como Lego, Hasbro o Mattel.

La suspensión de las actividades del Marketplace de Shein se produjo tras la detección en la plataforma de la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil y armas clasificadas en la categoría A, el nivel más alto de peligrosidad, que se produjo en paralelo a la apertura de la primera tienda física de Shein en Francia.

La medida tomada por la compañía no impidió que doce federaciones del comercio y de la industria en Francia, junto a más de un centenar de marcas, decidieran en noviembre llevar al grupo chino ante la justicia. El colectivo presentó una acción por “competencia desleal” contra la plataforma de ultra fast fashion ante el Tribunal de Comercio de Aix-en-Provence, donde se fijó una primera audiencia para el 12 de enero.

En un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que el modelo de Shein “reposa sobre el no respeto de las normativas aplicables a todos los actores implantados en Francia” y que esta situación “pone en peligro la seguridad de los consumidores, fragiliza nuestras empresas, destruye empleos y amenaza la vitalidad de los territorios”. “El comercio francés está abierto a la competencia, pero a una competencia leal, respetuosa de las normas y de las personas”, subrayan las entidades firmantes.

También avanza la tramitación de la ley anti-Shein. Francia ha capitaneado en 2025 la oposición política al modelo de Shein y Temu, con un proyecto de ley que persigue limitar la actividad de estas compañías en el país. Tras su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en junio el Senado francés ratificó de forma casi unánime el documento que persigue limitar la puesta en el mercado de nuevas prendas, con sanciones de entre siete euros por producto y diez euros por producto en los próximos años.