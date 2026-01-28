Claire’s vuelve a caer en Reino Unido con la segunda quiebra en seis meses

Modaes

Claire’s, tercera vez en los juzgados de Reino Unido. La filial británica de la cadena de complementos para el público infantil y adolescente se ha declarado en quiebra por segunda vez en seis meses y sólo cuatro meses después de su último rescate por el grupo inversor Modella Capital. Con más de 1.000 empleos en riesgo, la firma global de consultoría estadounidense Kroll ha sido nombrada administradora de Claire’s.

A inicios de enero, Modella Capital inició el proceso de insolvencia para la filial británica e irlandesa de la cadena de accesorios por segunda vez en menos de un año. La primera vez fue en septiembre, cuando Modella se hizo con el negocio de Claire’s en Reino Unido en una operación que ya supuso el cierre de 145 tiendas y la pérdida de alrededor de mil puestos de trabajo.

Actualmente, Claire’s cuenta con una red de 156 tiendas en Reino Unido e Irlanda, que engloban más de 1.000 puestos de trabajo.

Claire’s atraviesa dificultades desde 2018, y fue el pasado agosto cuando entró en bancarrota en Estados Unidos

Publicidad

Según explicó Modella, Claire’s no tiene “posibilidades realistas de volver a ser rentable” por su herencia, señalando que sus anteriores propietarios la dejaron en una posición “altamente vulnerable”.

Fundada en 1974, Claire’s está especializada en joyería, cosmética, accesorios y piercing para niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años. La empresa, que atraviesa dificultades desde 2018, entró en bancarrota en agosto de 2025 en Estados Unidos. Entre las razones de su entrada en los juzgados estaba una abultada deuda, la caída del consumo en su mercado local y el aumento de costes por la nueva política arancelaria del país.

A finales de agosto, la compañía traspasó su negocio en su mercado local al grupo inversor Ames Watson, mientras en los principales mercados del mundo sus filiales presentaban el equivalente al concurso de acreedores.