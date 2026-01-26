Rag&Bone abre en Los Cabos su primera tienda en Latinoamérica

María Bertero

Rag&Bone se instala oficialmente en México. Pocos meses después de comenzar a operar en el país, la empresa estadounidense especializada en denim apuesta de lleno por la región con su primera tienda en el país, marcando también la apertura de su primer establecimiento en Latinoamérica.

La compañía se ha instalado en el centro comercial Ánima Village Cabo, en Baja California Sur. La apertura se llevó a cabo un mes después de que Rag&Bone abriese su ecommerce en el mercado mexicano.

Rag&Bone desembarcó en México a mediados de 2025 de la mano de Grupo Axo. Para su entrada en el país, la empresa había planteado una estrategia que contemplaba alianzas comerciales y su propia plataforma de venta online.

En ese momento, desde la marca neoyorkina destacaron que su llegada a México respondía a una expansión natural de la marca, especialmente de la mano de Axo que ha introducido otras firmas estadounidenses premium en el país. Una de las alianzas fue con El Palacio de Hierro, donde Rag&Bone ya está operando.

Rag&Bone opera en México de la mano de Grupo Axo desde el año pasado

Con la apertura de su primera tienda en México, la empresa estadounidense alcanza ocho mercados internacionales, con establecimientos en ciudades como Ámsterdam, Tokio y Sídney, entre otras.

Con dos décadas de trayectoria, Rag&Bone se enfoca en el segmento denim premium, con colecciones de hombre, mujer y niño que combinan la herencia de Reino Unido, el estilo americano de ropa de trabajo y la originalidad de Nueva York.

A principios de 2024, la empresa fue adquirida por Guess y WHP por 56 millones de dólares. La operación se produjo tras la renuncia de Marcus Wainwright, cofundador de Rag&Bone junto a David Neville.

Con una red de más de treinta tiendas en Estados Unidos, Rag&Bone vende sus productos en establecimientos multimarca y grandes almacenes en 53 países. Según los últimos datos disponibles, la empresa cerró el ejercicio 2023 con una cifra de negocio de 250 millones de dólares.

Ánima Village Cabo, el aterrizaje de la moda ‘premium’

Tras su reciente apertura en Los Cabos, Ánima Village se ha convertido en el enclave elegido por muchas marcas de moda para abrir sus primeras tiendas en México.

El centro comercial está enfocado en marcas premium, como es el caso de Zimmerman, que abrió en Ánima Village su primer establecimiento en México, así como otras marcas del nicho como Alo, Coach, Golden Goose, Farm Río, Zadig&Voltaire, Sandro o Skims.

El complejo fue diseñado por la empresa mexicana Sordo Madaleno y es desarrollado por Soma Group. Ánima Village combina experiencias holísticas con tiendas de moda, arte y gastronomía. Desde su apertura a finales de 2025, el centro comercial ha ofrecido todo tipo de actividades que conectan el bienestar y la naturaleza de Los Cabos.