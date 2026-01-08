Merrell se afianza en México: primera tienda y expansión de la mano de Piagui

María Bertero

Merrell consolida su presencia en México. La marca de calzado outdoor, controlada por el gigante Wolverine Worldwide, afianza su operación en Latinoamérica con la apertura de su primera tienda en el mercado mexicano.

Para este nuevo hito en su expansión internacional, Merrell ha confiado como socio local a Grupo Piagui, que controla en México otras marcas como Guess, CAT o Adidas.

La primera tienda de Merell en México se encuentra en el centro comercial Perisur. Según informaron fuentes de Grupo Piagui a Modaes, la estrategia de Merrell combina la operación de ecommerce con presencia en cadenas clave. “Es un paso muy significativo para la firma, porque marca el inicio de una expansión cuidadosa y pensada para conectar con su público outdoor”, apuntan desde el grupo.

Los planes de Merrell pasan por consolidar esta primera tienda y seguir ampliando su presencia en México con diferentes aliados comerciales. La firma de calzado operaba a través del canal multimarca y en tiendas departamentales.

Grupo Piagui ya era socio de Wolverine en México con la representación de CAT en el país

Publicidad

La operación de Merrell en el resto de Latinoamérica es similar, con presencia en diferentes puntos de venta. La marca se comercializa en países como Chile, Colombia o Argentina, donde opera de la mano del gigante Grimoldi.

Aunque mantiene el liderazgo como la marca que más vende dentro del conglomerado de Wolverine, en los últimos ejercicios, Saucony ha sobrepasado a Merrell en términos de crecimiento económico. A cierre del tercer trimestre de 2025, la facturación de Merrell se elevó un 5%, hasta 165 millones de dólares.

Wolverine divide su negocio en dos grupos de marcas: el active group, que abarca las deportivas como Merrell, Saucony y Chaco; y el work group, donde ubica las dedicadas a la industria laboral o industrial, incluidas Wolverine, Cat Footwear y Bates.

Merrell creció un 5% en el tercer trimestre de 2025

Publicidad

Las marcas de Wolverine se comercializan en 170 países. Por territorios, Estados Unidos supone el mayor peso, con el 51% de la facturación, seguida de Emea (que incluye Europa, Oriente Medio y África), donde se genera un 30% de la cifra de negocio. En Asia-Pacífico se genera un 9% y, en Latinoamérica y Canadá un 5%, respectivamente.

Grupo Piagui, socio estratégico

Merrel fue la última marca en incorporarse al porfolio de Grupo Piagui. La compañía cuenta con casi cuatro décadas de representación de marcas internacionales en el mercado mexicano.

La empresa se consolidó en 1987 integrando diseño, manufactura, importación y comercialización. Desde entonces, la compañía ha evolucionado hacia un modelo omnicanal que combina innovación, tecnología y desarrollo de marcas.

Actualmente, la cartera de Grupo Piagui se compone de más de quince marcas, entre ellas Adidas, Westies, Nine West, Guess, CAT y Alma en Pena, entre otras.

Merrel fue la última marca en incorporarse a Grupo Piagui

Publicidad

El grupo cuenta con 27 puntos de venta propios y una red de 1.401 tiendas en Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Sanborns, Price Shoes, Coppel, Cimaco, Andrea, Amazon o Grupo Axo. Piagui da empleo a 560 trabajadores y cuenta con oficinas en Guadalajara y Ciudad de México.

Para este fin de año, el grupo se marcó el objetivo de incorporar sus marcas de manera progresiva a las distintas cadenas. “Este despliegue nos permite acompañar la temporada con una estrategia integral que combina retail físico, ecommerce y presencia en tiendas especializadas”, subrayan desde la compañía.