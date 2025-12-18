Rosa Clará aterriza en México con una segunda tienda en plena expansión en América

Modaes

Rosa Clará crece en México. La compañía española de moda nupcial ha puesto en una nueva tienda en la Colonia Providencia, una zona residencial y comercial de Guadalajara. Rosa Clará se ha centrado en los últimos meses en su expansión en América, especialmente en Estados Unidos.

Tal y como ha informado Rosa Clará en un comunicado, la tienda se sitúa en la calle Florencia 2880, en una casa rehabilitada de 250 metros cuadrados de terreno y 360 metros cuadrados de construcción. Se integra, además, en un entorno de estilo de vida premium y conectado con zonas como Andares, Country Club y Colonia Americana.

Con esta nueva apertura, Rosa Clará tiene la intención de fortalecer su posicionamiento en México, “uno de los mercados internacionales más relevantes” para la compañía. El establecimiento se suma al que ya tiene en Ciudad de México, puesto en marcha en 2019.

Rosa Clará ha fortalecido su presencia en Estados Unidos con tiendas en Houston y Los Ángeles

No obstante, en los últimos meses, Rosa Clará ha centrado su estrategia en la expansión en Estados Unidos, con nuevas tiendas en Houston y Los Ángeles. Prevé, en este sentido, ampliar la red en el país con más aperturas en Atlanta, Boston y Washington.

Rosa Clará cuenta con más de cuatro mil puntos de venta y presencia en 83 países. Entre sus próximos planes, la compañía prevé seguir expandiendo su red internacional, con especial foco en Estados Unidos.

En el país norteamericano, la empresa abrió su primera tienda en Miami en 2013, que se mantiene en el 365 de la calle Miracle Mile, ubicada en Downtown Coral Gables, desde entonces. Una década después, en 2023, llegó la segunda apertura, su flagship en Chicago ubicado en River North, uno de los barrios más céntricos de la ciudad. Este año, puso en marcha un nuevo establecimiento en Houston y otra más en Los Ángeles.

Rosa Clará es la segunda mayor compañía de moda nupcial de España. Fundada en 1995, el grupo está pilotado por Manuel Cano. Con sede central en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Rosa Clará cuenta con filiales en Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania. La empresa opera, además, con cuatro centros de actividad en España, donde gestiona la producción y distribución de sus colecciones de novia y fiesta.

La compañía, que no consolida sus cuentas, finalizó el ejercicio 2023 con una cifra de negocio de 71 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 15,5 millones de euros. La principal sociedad del grupo es White Factory Holding, que sólo presenta cuentas individuales.