Fimi: internacionalización, nueva organización y retos del infantil en sus cien ediciones

Gema Dalia. Valencia

BabyKid Spain + Fimi clausura una edición memorable. Celebrada del 21 al 23 de enero en Feria de Valencia, la última cita del evento especializado en moda infantil y puericultura estuvo marcada por el centenario de la celebración de Fimi, así como por una positiva respuesta tanto de las marcas expositoras como del público, cada vez más internacional, como respuesta a las nuevas iniciativas llevadas a cabo por la organización. ¿Las claves? El posicionamiento de la feria a nivel europeo como motor B2B y la nueva distribución de los sectores participantes, que engloba moda, calzado, complementos y puericultura.

“Es una de las únicas ferias de Europa donde se firma pedido” señala a Modaes Alicia Gimeno, directora del evento. “En esta edición, hemos notado un incremento de visitantes internacionales a los que les ha gustado la nueva distribución en dos plantas, al igual que a las marcas expositoras”, celebra la responsable.

Coincidiendo con el centenario de la feria Fimi y en la sexta edición conjunta con el formato de mayor tracción, BabyKid Spain, el universo de la infancia ha experimentado, por sectores, cambios en sus hojas de ruta. “Mientras vemos un desarrollo impresionante en juegos de mesa, en moda siguen luchando por encontrar la clave del éxito -anota Gimeno-; está claro que la internacionalización es lo que sostiene el crecimiento y, para ello, las empresas se han tenido que preparar teniendo en cuenta que los porcentajes de volumen de facturación en moda están cambiando y un 60% del producto se exporta a otros mercados”.

Ante el contexto complejo, la directora de la feria prefiere abrir horizontes. “El bache que atraviesa la industria nacional, fomentado por la baja natalidad, podría equilibrarse con abrir nuevos mercados, pero también nos enfrentamos a un cambio en el estilo de vida”, analiza.

“Hemos notado un aumento de visitantes italianos”, explica Gimeno, y destaca, además, mercados como Latinoamérica, donde, en línea con Lores Segura, directora de la Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri), “estamos centrados en otros países de Centroamérica, como México, Perú, Honduras, El Salvador y Colombia, que nos ha sorprendido positivamente”, prosigue Segura.

Entre los retos a los que se enfrenta el sector en los próximos años, Segura apunta que “abrir mercado y consolidarse no es fácil y el empresario debe mentalizarse de que es una inversión a largo plazo”, así como adaptarse a los nuevos públicos. “Si quieres entrar en un mercado concreto tendrás que desarrollar una colección y hacer una familia de productos explícita para ello, porque son otros gustos y otras tendencias”, añade.

En cuanto al balance de asistencia, el número de expositores en esta edición aumentó un 7,21%, ocupando dos niveles del pabellón y alcanzando un incremento de más de la mitad de los metros cuadrados respecto a la edición anterior. Los visitantes originarios de hasta 56 nacionalidades han podido descubrir las tendencias presentadas por las 735 marcas provenientes de 44 países que han participado en la feria.

“Fimi ha cogido un carácter muy internacional y nosotros lo hemos notado”, señalan en la marca española de moda infantil TucTuc, “a diferencia del visitante nacional, al que todavía no conseguimos hacer que venga a la feria”. Uno de los retos de la compañía en el próximo año será ampliar sus operaciones a nivel internacional y “entrar en nuevos mercados, porque la situación te obliga a hacerlo”.

En Bóboli, por su partr, destacan el aumento de pedidos en esta edición. “Es algo que no solemos hacer normalmente en esta feria, así que las impresiones son buenas porque para nosotros la expansión es un punto clave dentro de la estrategia”, señalan en el stand de la marca de moda infantil.

Para la marca de calzado infantil Conguitos, la nueva organización y la dinámica de mercado, han favorecido al sector. “Ahora las tiendas de puericultura mezclan tanto ropa y calzado como juguete y al estar todo junto hace que se mueva mucho más el mercado”, señalan. En esta edición, además, todas las marcas participantes provenientes del sector del calzado cuentan con al menos una línea de zapatos barefoot. “En Europa no hay tanta demanda de este tipo de calzado respetuoso, se está introduciendo ahora, pero en España hay mucha oferta”, analizan.

Ubicada en la planta 3, la sección de puericultura de BabyKid Spain + Fimi, contó con la representación de marcas como Chicco, Izipizi, Dulce Bebé o Montiico, que han expuesto sus novedades para los próximos meses. En la marca valenciana Olmitos señalan la segunda mano como un reto al que se enfrenta la puericultura desde hace años. “Antes cuando tenías niños comprabas todo lo que necesitabas, ahora, sin embargo, si alguien puede dejarte la cuna, mejor, así no tienes que comprarla, y eso perjudica al sector”, apuntan.

Con motivo de su edición número cien, Fimi Kids Fashion Week organizó una exposición que marca el recorrido por la historia de la feria, así como un desfile conmemorativo que se llevó a cabo el primer día y donde participaron Babidu, Babybol, Belan, Cua-Cuak, Dadati, Eva Schulz Showroom, Fina Ejerique, Foque, Granlei, Javilar Kids, Manuela Montero, Martín Aranda, Mayoral, Newness, Ponto por Ponto, Rapife, Sardon, Siena Hair Accesories, Tartaleta y Tuc Tuc. Además, la organización invitó a los diseñadores de moda infantil que desfilasen en el evento.

“Si te pregunto cuántos diseñadores de adulto me puedes decir, puede ser infinito; pero si te pregunto cuántos diseñadores de moda infantil me puedes decir, a lo mejor con una mano tienes suficiente”, señala Alicia Gimeno. “Queríamos devolver ese protagonismo al diseñador y darles las gracias”, añade la directora de Fimi.

Según los últimos datos recopilados por Asepri, el sector de productos para la infancia alcanzó en 2024 una cifra de negocio de 1.134 millones de euros, tras un periodo de ajuste y moderación del mercado, de los cuáles las exportaciones suponen más del 50% de la facturación total. Además, el canal online supuso sólo el 9% de las ventas, “con una clara tendencia de crecimiento progresivo hasta 2026”, señalan desde Asepri.

Esta edición de la feria ha coincidido con otros certámenes a nivel internacional, como Pitti Bimbo, celebrado en Florencia, Italia. Siguiendo con el calendario ferial, toma el relevo Playtime, que tendrá lugar en París hasta el 26 de enero.