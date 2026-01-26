Barcelona Fashion Summit 2026: Inditex, Mango, Asos, Tendam y Tous ante sus ‘crossroads’

Modaes

Ahora sí, empieza la cuenta atrás para Barcelona Fashion Summit 2026. La mayor cita profesional de la industria de la moda en España celebrará el próximo jueves su decimocuarta edición en el Palau de la Música Catalana. Más de 500 empresarios y directivos, más de veinte ponentes, siete ponencias o tres mesas redondas son algunas de las cifras de un encuentro que enfrentará el sector ante sus crossroads, en un momento de máxima incertidumbre internacional y de transformación de la moda.

Con el patrocinio de Bleckman, Splio y TikTok, el apoyo de Comerzzia, Mixer&Pack, Moinsa, Nextail y Reveni y el impulso de 080 Barcelona Fashion y la Generalitat de Catalunya, Barcelona Fashion Summit se celebra en 2026 bajo el título Crossroad. Hacer moda en un mundo que tiembla. El aforo de la jornada está completo.

Daniel Ralph, director académico del Centre for Risk Studies de la Universidad de Cambridge, será el encargado de abrir Barcelona Fashion Summit 2026 con una ponencia sobre el horizonte de la moda en un mundo que se ha vuelto loco.

Barcelona Fashion Summit contará con la asistencia de más de 500 profesionales, con el aforo completamente agotado

A continuación, Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, compartirá escenario con Pilar Riaño, fundadora de Modaes, en una conversación sobre la evolución de la compañía en el último año y sobre su visión sobre el futuro de la industria.

La toma de decisiones en momentos complejos se abordará a través de una mesa redonda en la que participarán José Antonio Ramos, consejero delegado de Asos; Cristian Alba, consejera delegada de Pronovias; Jaime Garrastazu, fundador de Pompeii, y Carlos Soler-Duffo, exprimer ejecutivo de Tous y hoy consejero de compañías como Bimba y Lola.

La visión a futuro, con cifras, correrá a cargo de Gemma d’Auria, al frente de la práctica de moda y lujo global en McKinsey, y de Javier Vello, líder de EY Studio+, que abordarán las previsiones del consumo de moda global y los retos de la moda española.

Las operaciones, convertidas en uno de los grandes ejes de decisión de los últimos años en la industria de la moda, se analizarán en una mesa redonda con Iván Vender, director de operaciones de Awwg; Eloisa Siclari, directora general para España e Italia de Zalando; Juan Jurado, director de operaciones de Silbon, y Carmen Marín, cofundadora de Twinco Capital.

Barcelona Fashion Summit abordará también el papel de los intangibles, subiendo al escenario un icono internacional made in Spain: Pocoyó. El director creativo de los dibujos animados analizará el poder de los símbolos como transmisor de emociones.

Producto: ¿Qué venderle a gente que ya lo tiene todo? es el título de la que se convertirá en la última mesa de debate de la jornada, con Carlos Domínguez, director general de Springfield; Felipe Cano, socio fundador de The Animals Observatory; Paula Dumont, chief product officer de LC Waikiki; Israel Roca, director de diseño de Tous, e Inés Arroyo, cofundadora de Laagam.

El punto y final a Barcelona Fashion Summit lo pondrá, un año más, Inditex. En la edición de 2026 de la jornada, el gigante internacional de la moda analizará su ecosistema y cómo aprovechar las oportunidades de crecimiento de la mano de Eva Busquier, al frente del branding de Bershka; Eduard Casabella, director de ecommerce de Oysho, y José María Ferreras, director financiero de Lefties.