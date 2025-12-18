OVS, más ventas y rentabilidad: el grupo crece un 9% y gana un 9,5% en el tercer trimestre

Modaes

OVS crece un trimestre más. El grupo italiano de distribución ha aumentado su cifra de negocio hasta 451,9 millones de euros en el tercer trimestre del año fiscal, un 9% más en relación con el mismo periodo del año pasado. En la misma línea, la compañía ha incrementado su resultado bruto de explotación (ebitda) un 9,5%, hasta 50,6 millones de euros.

El grupo también ha logrado mantener una evolución positiva en sus ventas en el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio fiscal. Concretamente, la empresa ha alcanzado una facturación de 1.244,7 millones de euros en este periodo, un 58% más que en los nueve primeros meses de 2024.

El ebitda de OVS también se ha incrementado en el conjunto de los nueve primeros meses del año, desde 135,2 millones de euros hasta 152,3 millones de euros, un 12,6% más. La deuda ajustada, a 31 de octubre de 2025, asciende a 297,8 millones de euros, prácticamente 17 millones más que en 2024.

Por propuestas, OVS es la que más factura, con unas ventas por valor de 898,1 millones de euros en el acumulado de los nueve primeros meses del año, un 3,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Upim, por su parte, ha aumentado la facturación un 1,3%, hasta 281,5 millones de euros en el mismo periodo. En cuanto a Stefanel, la compañía ofrece solamente el porcentaje de ventas comparables, que habrían aumentado un 10%.

Con datos de finales de octubre, la compañía cuenta con 2.660 puntos de venta, 1.214 de los cuales son tiendas propias y 1.448 conforman franquicias. Italia continúa siendo el mercado en el que la compañía tiene más presencia, con 2.153 puntos de venta. De ellas, 762 son OVS, 377 de Upim, 63 de Stefanel y doce de GAP. Internacionalmente, OVS cuenta con 111 puntos de venta; upim, con nueve, y Stefanel con 34.

Este año, el grupo italiano apostó por reforzar su división de textil hogar con el lanzamiento de una oferta vinculante para hacerse con la empresa Kasanova por 15 millones de euros. La operación se suma a una lista de varias compras realizadas recientemente por OVS, que se ha hecho con Goldenpoint, les Copains y Stefanel. Por otra parte, el grupo inauguró su primera tienda OVS en India.

OVS cerró 2024 con una ligera caída de ventas. Sin embargo, durante el ejercicio de 2025 ha recuperado músculo. En la primera mitad del año, finalizado el 31 de julio, anotó unas ventas de 792,9 millones de euros, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio fue de 45,8 millones de euros, un 31,7% más.