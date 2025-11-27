Nextil firma con Maxum para vender a EEUU y compromete la entrada en su capital

Modaes

Nextil Group sella un acuerdo estratégico vinculante con el grupo estadounidense Maxum International Group, dedicado a la producción para terceros, para el lanzamiento y distribución internacional de NextGreen, una solución industrial que integra circularidad completa, tintado natural y producción end-to-end.

Según ha comunicado la empresa española, el acuerdo establece una proyección mínima de 200 millones de dólares en cinco años, convirtiéndose en el contrato individual más grande de la historia de Nextil y “marcando un punto de inflexión en el modelo operativo del grupo”.

“La alianza consolida el papel de Guatemala como hub estratégico dentro de la región Cafta”, ha destacado la empresa. Desde este centro de producción, Nextil ofrecerá al mercado norteamericano prendas circulares, tintadas de forma natural, trazables y competitivas en precio, aprovechando el marco arancelario preferente.

Nextil se hará cargo de la producción mientras Maxum introducir las soluciones entre sus clientes

Maxum se convierte en partner exclusivo para los clientes que introduzca, abriendo la puerta a grandes retailers, plataformas de ecommerce, marcas premium y grupos de entretenimiento, según Nextil.

El acuerdo establece un modelo en el que Nextil asume la producción y Maxum la comercialización. Los royalties para Maxum crecerán en función del volumen del programa, y el socio estadounidense se compromete a reinvertir el 30% de esos royalties en acciones de Nextil en el mercado continuo español, reforzando así el compromiso entre ambas empresas y su alineamiento estratégico. La alianza no limita las ventas que Nextil realice directamente a clientes propios y da lugar al establecimiento de NextGreen como unidad de negocio independiente del grupo a partir de 2026.

Nextil se vuelca en Guatemala tras completar la venta de la totalidad de sus naves productivas en el norte de Portugal el pasado agosto, estructurada bajo la fórmula de sale & leaseback (una operación que permite, tras vender un activo, volverlo a arrendar a largo plazo) por valor de 4,4 millones de euros y ha anunciado que continúa trabajando en otros acuerdos que revelará en los próximos meses.