Maje ultima su desembarco en Argentina de la mano del Grupo Leuru

Maje aterriza en Buenos Aires. La cadena francesa de moda premium propiedad del grupo Smcp prepara su desembarco en Argentina para el próximo abril. Con alrededor de 100 metros cuadrados, la primera tienda de la marca en el país estará ubicada en el centro comercial Paseo Alcorta y contará con una selección de su línea femenina, así como de calzado y accesorios.

De la mano del operador local Grupo Leuru, que ya ha operado con marcas como Sandro, Bimba y Lola o Levi’s, la compañía propiedad del grupo Smcp aterrizará en con su primer punto de venta en el mercado argentino en la zona comercial del barrio de Palermo, en la capital del país.

La llegada de Maje se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional de Smcp. Sandro también abrió su primera tienda en Chile el pasado diciembre, también de la mano del Grupo Leuru, mientras preparaba la inauguración de su tienda insignia en Los Cabos, con el objetivo de consolidar su presencia en México.

Maje abrirás las puertas de su primera tienda en Argentina en el marco del plan de expansión de Smcp a nivel internacional

Estas aperturas refuerzan una idea constante en el plan de la marca, que pasa por hacer crecer su red de tiendas en ubicaciones urbanas estratégicas. “Nuestro desarrollo en Latinoamérica y Sudamérica no ha hecho más que empezar y vamos a acelerarlo en los próximos años”, ha señalado Isabelle Allouch, consejera delegada de Sandro, que ha citado aperturas previstas en Uruguay y Paraguay. Con Chile y Argentina, la marca eleva su presencia a 58 países.

Smcp cerró el tercer trimestre con ventas de 295 millones de euros, un 2,5% más, impulsado por América, que creció un 10,5% hasta 46,7 millones, y Emea, que avanzó un 8,3% hasta 110 millones. Francia, su mercado local, retrocedió un 0,8% y Asia cayó un 10,7%, hasta 40,4 millones, por el ajuste de su red en China. Entre enero y septiembre, la facturación alcanzó 896 millones de euros, un 2,8% más, apoyada en una estrategia full price y en el tirón de Sandro y Maje.