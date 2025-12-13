Fursac se queda sin director creativo: Borsarello sale en plena reconfiguración en Smcp

T.Alonso

Fursac mueve ficha en su estudio creativo. Gauthier Borsarello, director creativo de la firma masculina desde 2021, deja la compañía tras tres años al frente. El diseñador comunicó su salida el viernes por la noche a través de una publicación en Instagram, en la que agradeció la confianza y el margen creativo para contribuir a la evolución de la marca.

En su mensaje de despedida, Borsarello atribuyó el salto de Fursac hacia el imaginario de las firmas de diseño con su primera participación en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París, tras una etapa inicial en formato presentación. Ese recorrido culminó con el debut en pasarela con un desfile durante la fashion week masculina de la capital en enero de 2025 con su colección otoño-invierno 2025.

La visibilidad no ha ido necesariamente al mismo ritmo que el negocio. Las ventas de Fursac cayeron un 3% en el tercer trimestre, de acuerdo con los últimos resultados publicados por Smcp. A pesar de haber ganado exposición en París, un escaparate que eleva el perfil, el ejercicio no garantizó un impulso comercial.

La salida de Borsarello coincide con un momento clave para el grupo propietario. Fursac pertenece a Smcp, matriz también de marcas premium accesibles como Sandro, Maje y Claudie Pierlot, desde que el grupo adquirió la marca en 2019, dos años antes de incorporar al diseñador.

Fursac afronta el relevo creativo con el accionariado en movimiento

Publicidad

Ahora, Smcp se encamina hacia una potencial venta. A finales de noviembre, la compañía anunció que había iniciado el proceso tras el retorno de acciones vinculadas a un litigio de largo recorrido relacionado con el antiguo propietario Shandong Ruyi y su filial European TopSoho. El movimiento deja, en la práctica, más de la mitad del capital del grupo en el mercado y abre la puerta a una nueva mayoría.

Si un comprador supera 30% del capital, podría verse obligado a lanzar una oferta pública de adquisición por el resto. Smcp, por su parte, se ha mostrado favorable al proceso y defiende que una nueva estructura accionarial puede ayudar a reordenar el grupo mientras persigue su estrategia a largo plazo.

Con la operación en marcha, la compañía deberá decidir el relevo creativo en Fursac y el timing del nombramiento, así como si apuesta por continuidad para consolidar el salto a París o si aprovecha el cambio para recalibrar el posicionamiento de la marca en un momento en que el negocio no acompaña.

Smcp cerró el tercer trimestre con ventas de 295 millones de euros, un 2,5% más, impulsado por América, que creció un 10,5% hasta 46,7 millones, y Emea, que avanzó un 8,3% hasta 110 millones. Francia, su mercado local, retrocedió un 0,8% y Asia cayó un 10,7%, hasta 40,4 millones, por el ajuste de su red en China. Entre enero y septiembre, la facturación alcanzó 896 millones de euros, un 2,8% más, apoyada en una estrategia full price y en el tirón de Sandro y Maje.