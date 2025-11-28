Smcp activa la venta de 51,2% del capital tras años de litigios con sus acreedores

Modaes

Smcp se abre a la desinversión. El grupo francés de moda ha puesto en marcha la venta de hasta un 51,2% de su capital, un proceso que el grupo considera determinante para estabilizar su estructura accionarial tras varios años de litigios entre sus acreedores y su antiguo accionista chino. La operación, que se desarrollará durante varios meses, ha sido confiado a Lazard Frères, según informó la compañía el jueves.

El inicio del proceso de venta se produce después de que, en agosto de 2025, la justicia ordenara la restitución a un hólding luxemburgués del 15,5% del capital que había sido transferido de forma irregular a un trust domiciliado en las Islas Vírgenes Británicas. Esa devolución fue confirmada por el liquidador judicial de European Topsoho (ETS), junto con los administradores encargados del expediente.

El conflicto accionarial se remonta a la salida a Bolsa del grupo en 2017, cuando su accionista mayoritario era el conglomerado chino Shandong Ruyi a través de ETS, vehículo registrado en Luxemburgo. La compañía declaró suspensión de pagos en 2021 y perdió el control de la mayor parte del capital, que pasó a manos de los acreedores reunidos bajo la entidad Glas.

Años antes, ETS había vendido cerca de 16% del capital a Chenran Qiu, hija del fundador de Shandong Ruyi, mediante un trust denominado Dynamic Treasure Group (DTG). Considerando esa operación irregular, Glas emprendió un litigio internacional en Europa y Asia para recuperar el paquete. En agosto de 2025, los tribunales ordenaron la restitución de 15,5% a ETS y, el 21 de noviembre, el tribunal de distrito de Luxemburgo autorizó su venta.

Smcp pone en venta más de la mitad de su capital

Publicidad

El bloque en venta incluye tres partes: el 15,5% restituido este verano, el 28% controlado por Glas y el 8% de ETS. En total, 51,2% del capital y 50,7% de los derechos de voto. Su comprador pasará a ejercer control efectivo sobre el grupo de lujo accesible que opera con las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac.

El capital restante se estructura en un 40,4% de capital flotante cotizado, cuyo precio se situó en 5,95 euros a cierre de mercado el 27 de noviembre, un 7,7% en manos de fundadores y empleados y 0,6% de autocartera. La capitalización bursátil del conglomerado se situó en 450 millones de euros.

A través de un comunicado, Smcp ha asegurado recibir “favorablemente” el proceso, que le permitiría dejar atrás el prolongado conflicto accionarial y centrarse en su plan de desarrollo. Si la operación supera el 30% del capital, el comprador deberá lanzar una oferta pública (opa) sobre el 100% de las acciones, conforme a la normativa vigente. Por ahora, no existe garantía de que la transacción llegue a término.

En 2024, el grupo, dirigido por Isabelle Guichot, registró una facturación de 1.212 millones de euros con presencia en 49 países. En los nueve primeros meses de 2025, la empresa ha elevado sus ventas 2,8% hasta 896 millones de euros, apoyada en una mayor rentabilidad, más peso del full price y una reducción significativa de su endeudamiento. El negocio está hoy impulsado en 88% por Sandro y Maje, mientras que el 65% de la actividad se genera fuera de Francia.