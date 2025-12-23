Smcp busca tracción fuera de China y empuja Sandro en Latinoamérica con nuevas aperturas

Modaes

Sandro sube una marcha más en Latinoamérica. La firma francesa de lujo accesible ha abierto su primera tienda en Chile, ha puesto la bandera en Argentina y prepara una tienda insignia en Los Cabos para consolidar su presencia en México. El movimiento forma parte de una estrategia de crecimiento en mercados internacionales con recorrido, mientras su matriz, Smcp, reajusta el perímetro en China.

La marca ha debutado en Chile con una boutique en Santiago de Chile, capital del país, en el centro comercial Parque Arauco. El punto de venta, de unos 140 metros cuadrados, es la primera pica de Sandro en el mercado chileno y se integra en un despliegue regional que combina cliente local y turismo.

La apertura chilena llega tras el estreno de la primera tienda en Buenos Aires, inaugurada en octubre. Ese movimiento, además, ya había sido avanzado por Modaes el pasado octubre, cuando la compañía confirmó su desembarco en Argentina con un establecimiento en Paseo Alcorta, uno de los ejes comerciales de la capital.

Como ya avanzó Modaes el pasado octubre, en Argentina, Sandro se apoya en Leuru Group, un operador especializado en la gestión de marcas internacionales en el país y que trabaja con enseñas como Levi’s, Lacoste o Bimba y Lola. El acuerdo encaja con la fórmula habitual en la región, apostando por alianzas con socios locales para acelerar el aterrizaje y operar con mayor capilaridad.

Estas aperturas refuerzan una idea constante en el plan de la marca, que pasa por crecer con tiendas en ubicaciones urbanas estratégicas. “Nuestro desarrollo en Latinoamérica y Sudamérica no ha hecho más que empezar y vamos a acelerarlo en los próximos años”, ha señalado Isabelle Allouch, consejera delegada de Sandro, que ha citado aperturas previstas en Uruguay y Paraguay. Con Chile y Argentina, la marca eleva su presencia a 58 países.

Allouch confía en que el posicionamiento de lujo accesible encaje con la demanda regional, apoyado en la deseabilidad de la enseña. El grupo sitúa el segmento entre la moda masiva y el lujo como una franja con potencial a largo plazo en Latinoamérica, especialmente en plazas con turismo, consumo aspiracional y creciente oferta de marcas internacionales.

El impulso en Sudamérica coincide con el giro de Smcp tras el cierre de varias tiendas en China. El hólding ha buscado nuevas geografías para compensar el ajuste en el mercado chino y reforzar el crecimiento en regiones con clases medias y altas al alza.

En esa misma lógica se enmarca la expansión en India. En 2024, Sandro abrió tiendas en el país en alianza con Reliance Brands, con el objetivo de ganar exposición en un mercado con apetito por marcas internacionales. La siguiente estación en Latinoamérica será México. Sandro prevé abrir un flagship en Los Cabos, una ubicación ligada al turismo de alto poder adquisitivo.

Smcp cerró el tercer trimestre con ventas de 295 millones de euros, un 2,5% más, impulsado por América, que creció un 10,5% hasta 46,7 millones, y Emea, que avanzó un 8,3% hasta 110 millones. Francia, su mercado local, retrocedió un 0,8% y Asia cayó un 10,7%, hasta 40,4 millones, por el ajuste de su red en China. Entre enero y septiembre, la facturación alcanzó 896 millones de euros, un 2,8% más, apoyada en una estrategia full price y en el tirón de Sandro y Maje.