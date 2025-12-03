Inditex reduce un 4,7% su abultada caja y prioriza inversiones financieras

C. De Angelis

Inditex reduce su abultada caja. A pesar del incremento de las ventas y del resultado en los nueve primeros trimestres del presente ejercicio, la posición financiera neta del grupo español se ha situado en 11.268 millones de euros, lo que supone una reducción del 4,7% en comparación con el cierre del mismo periodo del año anterior.

El grupo también ha cambiado la composición de su caja en comparación con el año anterior, con un mayor peso de las inversiones financieras temporales y menos efectivo y equivalencias. En concreto, las inversiones financieras temporales se han disparado un 49% en los últimos doce meses, hasta situarse el pasado 31 de octubre en 5.318 millones de euros. En cambio, la posición de caja y equivalencias ha caído un 28%, hasta 5.951 millones de euros.

En términos de distribución de la caja, las inversiones financieras temporales han pasado del 30,2% del total a cierre del tercer trimestre de 2024 al 47,2% en el mismo momento del ejercicio actual. A cierre del primer semestre de 2025, las inversiones financieras ya habían ganado peso, con el 48,7% de la caja total del grupo.

La compañía ha elevado al 47,2% la proporción de caja que destina a inversiones financieras temporales

Publicidad

Por otro lado, la deuda financiera corriente de Inditex se mantiene en un testimonial millón de euros (igual que tres meses atrás), frente a los trece millones de euros que alcanzaba a 31 de octubre del ejercicio 2024.

A pesar de no tener deuda, el grupo ha registrado en el periodo de febrero a octubre un resultado financiero negativo de 49 millones de euros, frente a los 14 millones de euros en positivo del mismo periodo del ejercicio anterior.

El grupo español ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un incremento de su facturación del 2,7%, mientras que el resultado neto se ha elevado un 3,9%. Las ventas de Inditex en los nueve primeros meses del ejercicio (entre febrero y octubre) se han situado en 28.171 millones de euros, con un aumento a tipos de cambio constante del 6,2%, y en beneficio neto, en 4.622 millones de euros.