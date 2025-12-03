Inditex recupera a Deloitte como auditor de cuentas para el periodo 2027 a 2029

Modaes

Inditex cambia de auditor. El grupo gallego ha anunciado que propondrá a la junta general de accionistas prevista para mediados de 2027 la designación de Deloitte como auditor de cuentas para un periodo de tres años, entre 2027 y 2029.

La decisión supone recuperar al auditor histórico del grupo, que había sido responsable de firmar las cuentas de Inditex hasta el ejercicio 2021, y romper con EY, que ha auditado a la compañía gallega desde 2022. A EY le corresponderá el control de las cuentas de 2025 y 2026.

En los últimos meses Inditex ha lanzado un proceso de selección formal (llamado tender) entre las llamadas big four, entre las que también se encuentran PwC y Kpmg. El proceso ha sido liderado por la comisión de auditoría y cumplimento del consejo de Inditex, que preside el consejero independiente José Luis Durán.

La relación de Inditex con Deloitte es histórica. La big four auditó las cuentas de Inditex desde 2012 hasta 2021, cuando el grupo español se vio obligado a cambiar al haber superado el plazo legal establecido de trabajo con un mismo auditor.

Deloitte ya había auditado las cuentas del grupo desde 2013 hasta 2021

Presidida en España por Héctor Flórez, quien ha decidido no presentarse a su reelección en 2026, Deloitte audita en España las cuentas de otros grandes grupos del Ibex35 como ACS, Grifols, Cellnex, Indra, Meliá o Merlin Properties.

Inditex ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un desarrollo de su facturación del 2,7%, con ventas de 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía ha finalizado el periodo con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los 4.459 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.