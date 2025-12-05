Núñez de Arenas proyecta 20 aperturas hasta 2028 tras duplicar su tamaño en cuatro años

Irene Juárez

Núñez de Arenas abre etapa tras cumplir cincuenta años con un reto en el horizonte: alcanzar una facturación de 28 millones de euros y abrir una veintena de puntos de venta hasta 2028. La compañía, controlada por capital familiar pero con gestión profesionalizada, ha duplicado su tamaño en los últimos cuatro años subida al auge de la moda masculina.

Los últimos cuatro años han sido clave para la empresa. La crisis de la pandemia cogió a la compañía con la segunda generación al frente y con un plan de expansión en marcha. Tras varias inyecciones de capital para sortear en el golpe, la empresa profesionalizó su gestión y se centró en hacer evolucionar su producto, rejuvenecer su público y reposicionarse en precios.

Cuando comenzó el proceso, la sastrería era el core del negocio de Núñez de Arenas. Hoy en día, la empresa ha diversificado hacia el sportswear, tal como explica Iván Sánchez, el director general de Núñez de Arenas, a Modaes. La empresa ha introducido nuevas líneas de producto, manteniendo también la sastrería.

Núñez de Arenas cerrará 2025 con una facturación de 14 millones y un ebitda del 10% sobre ventas

Con la introducción de nuevo producto, la compañía ha logrado rejuvenecer su público. Si en 2021 la media de edad de los clientes se situaba entre 45 y 54 años, hoy en día esta cifra se sitúa en 34 años. El target de cliente de la marca se sitúa en hombres de entre 35 y 45 años de poder adquisitivo medio.

“Si antes hacíamos dos por uno a 25 euros, ahora lo hacemos a 75 euros”, señala Sánchez para ejemplificar el reposicionamiento en precios de la marca. Actualmente, el precio de las camisas se sitúa entre 45 euros y 60 euros, situándose en posicionamiento entre competidores como Boston y Silbon. “Para mantener a los clientes que estaban acostumbrados a nuestros precios de antes hemos potenciado el formato outlet”, dice Sánchez.

En paralelo, la compañía ha ampliado su red de distribución, centrada en tiendas propias. En los últimos cuatro años, la empresa ha llevado a cabo 16 aperturas brutas, consolidando una red de 24 establecimientos en España, concentrados en Madrid, Levante y el norte del país (con presencia en Bilbao, Pamplona, Tudela o A Coruña).

En las últimas semanas, Núñez de Arenas se ha adentrado en Andalucía, una región con ventas al alza para el segmento masculino. La empresa ha puesto en marcha tiendas en Granada y Córdoba.

Gracias al reposicionamiento y al desarrollo de la red de tiendas, la empresa ha logrado dar la vuelta a su situación financiera y disparar su crecimiento. Si en 2021 alcanzó una facturación de 7,1 millones de euros, en 2022 saltó a 10,2 millones en 2022 y en 2023 a 11,5 millones de euros, para alcanzar 12,5 millones en 2024.

Con sede central en Móstoles (Madrid) y una plantilla de 160 personas, las previsiones de la compañía para 2025 pasan por alcanzar una facturación de 14 millones de euros, habiendo duplicado su tamaño en cuatro años. La empresa cerrará el ejercicio con un resultado bruto de explotación (ebitda) del 10% sobre ventas, habiendo recuperado los números negros en 2022.

La empresa cuenta con una red de 32 tiendas propias en España, que aumentará a cincuenta hasta 2028

Ahora, la empresa ha dibujado una hoja de ruta hasta 2028 que contempla aumentar su red de tiendas en España y comenzar su proceso de internacionalización para volver a duplicar su tamaño. Las previsiones de la compañía pasan por llegar a 28 millones de facturación en el ejercicio 2028.

En España, la empresa contempla sumar una veintena de puntos de venta propios a su red de distribución, hasta alcanzar un total de cincuenta tiendas. La expansión se financiará con recursos propios.

“No tenemos prisa por crecer internacionalmente”, asegura Sánchez. Aunque sí que tiene un plan fuera del país, donde ya opera tanto en Ecuador como en Puerto Rico, de la mano de distribuidores. Esta dimensión le sirve a la compañía para “validar la marca en otros mercados y pensar en el hombre global”, explica Sánchez.

De cara a los próximos ejercicios, la compañía se centrará en Latinoamérica y Oriente Medio, donde se encuentra en negociaciones con socios locales para desarrollar tanto el formato wholesale como franquicias.

Núñez de Arenas nació en 1975 de la mano de José Luis Núñez de Arenas, que falleció en 2008, momento en que sus tres hijos, José Luis, Virginia y Noelia Núñez de Arenas, se hicieron cargo de la compañía familiar. El capital de la compañía sigue en manos de la familia, que en 2021 cedieron la gestión.