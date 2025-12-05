The Hype List: campañas, sorteos y expansión internacional para catapultar a Blue Banana

I. Juárez

Blue Banana, o la historia de cómo una campaña potente unida al impulso internacional es capaz de posicionar a una marca entre las más populares del país. Este noviembre, la compañía ha escalado cinco posiciones y se ha colocado en la tercera posición del ránking The Hype List, disputándole de cerca el segundo lugar a Scuffers.

En esta edición del ránking The Hype List, Blue Banana destaca como la compañía joven con más menciones positivas, hasta 55, superando holgadamente tanto a la líder Nude Project, que suma 38, como a Scuffers, con 21 puntos. Su propuesta también destaca como la más reputada de este mes, con un total de veinte puntos.

La compañía madrileña de streetwear ha llevado a cabo su campaña Wild Friday durante doce días en los que ha sorteado diariamente un premio diferente, como abrigos, un salto base y un viaje. Este impacto explica su puntuación de este mes, combinado a la vez con su expansión internacional, con tiendas en Andorra, Chile y el Líbano, así como su nueva apertura en la calle Fuencarral de Madrid.

Pero el resultado del ránking The Hype List, en noviembre, habla también de perseverancia. Scuffers ha logrado posicionarse en segundo lugar gracias, en gran parte, a la cantidad de búsquedas en Google que ha logrado abarcar: 165.000. Se ha convertido de esta forma en la marca española joven más buscada, lo que le ha valido un total de 27 puntos SEO, la puntuación más alta de entre todas las marcas del ránking. Una edición más, Scuffers continúa escalando y se mantiene mes tras mes entre las posiciones más altas.

The Hype List - Noviembre Posición Variación Nude Project 1 = Scuffers 2 = Blue Banana 3 +5 Bimani 4 +1 Cold Culture 5 -1 Two Jeys 6 +3 Eme Studios 7 -4 Yuxus 8 -1 Tropicfeel 9 ENTRA Laagam 10 -4 Fuente: Adsmurai

El primer puesto, por noveno mes consecutivo, queda reservado para Nude Project. La segunda marca más buscada en Google en noviembre obtiene una de las posiciones más altas en cuanto a SEO, empujada por sus 38 menciones positivas. Este mes, Modaes ha adelantado la apertura de su nuevo centro logístico para dar salida a su crecimiento.

Bimani, por su parte, escala una posición y se sitúa en el puesto número cuatro. La compañía se ha visto beneficiada en el mes del Black Friday de los resultados de su última campaña, en la que ha sorteado 200 euros en su tienda para diez personas y un viaje a Nueva York para otras tres personas. Su trabajo de la mano de influencers les ha valido mantenerse dentro del top 5 también este mes.

Tras Bimani, Cold Culture y Two Jeys empatan a puntos, con 38 cada una, y Eme Studios pierde algo de dinamismo respecto a octubre, con 37 puntos. Yuxus se mueve en la estabilidad, sin grandes subidas, pero sin pérdida de tracción, con un octavo lugar. En novena posición, Tropicfeel, que entra en el top 10 con 25 puntos, lejos todavía de Yuxus, con 35.

Cold Culture y Two Jeys empatan a puntos, y Eme Studios pierde dinamismo respecto al mes pasado

Publicidad

Laagam cierra el top 10 gracias al repunte tanto en reputación como en conversación digital. Este mes, la compañía ha colaborado con 814 Ezcaray para elaborar unas bufandas en La Rioja. Funcionan también los vídeos de TikTok en los que paran a alguien por la calle y le ofrecen cambiar una prenda que lleva puesta por otra de Laagam.

Noviembre, el mes del Black Friday, introduce dos novedades en el ránking. Mus&Bombon entre por primera vez al top 20. Según los datos de Adsmurai, la compañía apunta maneras: lleva mostrando señales constantes de crecimiento, especialmente en búsquedas y en reputación dentro del retail femenino.

Además, Mietis ha regresado al top 20 después de desaparecer en octubre, con un aumento de menciones positivas y una recuperación reputacional, después de haber convertido su tienda de la calle Valencia de Barcelona en una especie de pastelería, aprovechando el lanzamiento de sus charms con elementos dulces.

El indicador The Hype List, elaborado por Modaes a partir de datos aportados por Adsmurai, evalúa, mes a mes, el comportamiento de las marcas emergentes españolas de moda. La muestra analizada en The Hype List está formada por veinte marcas españolas con menos de diez años de trayectoria, ADN digital first y una identidad estética propia con una mayor comunidad en redes sociales, teniendo en cuenta Instagram y TikTok.

Consulta la edición del mes anterior de The Hype List