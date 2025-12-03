Inditex ficha al exprimer ministro italiano Enrico Letta para su consejo asesor internacional

I. Juárez

Inditex arma su consejo asesor internacional. El organismo, cuya primera reunión se celebró el pasado 27 de noviembre, ha incorporado al exprimer ministro italiano Enrico Letta como presidente. Completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.

La creación del consejo asesor internacional del gigante gallego de distribución de moda se anunció en julio de este año, con el objetivo de asesorar al consejo de administración y a la dirección en materia de geopolítica, economía internacional y asuntos globales. Formado por expertos y líderes de reconocido prestigio de ámbito mundial, el órgano está adscrito a la comisión de auditoría y cumplimiento del consejo de la matriz de Zara. Este movimiento de Inditex fue innovador en el país, con poca tradición por parte de las empresas de poner en marcha este tipo de comisiones.

La comisión tiene entre sus funciones velar por que los riesgos se mantengan y gestionen dentro de los umbrales de tolerancia aceptados, debiendo reevaluar, al menos anualmente, los riesgos financieros y no financieros más significativos, su nivel de tolerancia y las medidas previstas para mitigar su impacto en caso de que llegasen a materializarse. También debe impulsar una cultura corporativa encaminada a que el riesgo sea un factor a tener en cuenta en la toma de decisiones a todos los niveles de la sociedad y del grupo.

Letta (Pisa, Italia, 1966) es, además del presidente, uno de sus miembros más destacados, y más mediáticos. Fue primer ministro de Italia entre 2013 y 2014 y líder del Partido Democrático Italiano de 2021 a 2023. Al terminar su mandato, renunció a su escaño en el Parlamento italiano y se trasladó a París para dirigir la Paris School of International Affairs del Instituto de Estudios Políticos de la ciudad. Pero su trayectoria política, que inició tras su etapa como docente, se remonta a 1998, año en que fue nombrado ministro de Asuntos Europeos. Entre 1999 y 2021 fue ministro de Industria y, entre 2004 y 2009, miembro del Parlamento Europeo. Actualmente, es presidente del Instituto Jacques Delors y decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affair, entre otros.

Como uno de los hitos de su carrera política destaca el informe de alto nivel que redactó a petición del Consejo Europeo en 2023 sobre el futuro del mercado único. El informe Much more than a market fue presentado el 17 de abril de 2024. El informe defendía la “libertad de investigar, explorar y crear sin limitaciones”, así como la necesidad de las empresas europeas de crecer para competir a escala global y la eliminación de barreras administrativas y burocráticas.

Taeho Bark (1952, Corea del Sur) es el primer presidente del Instituto de Comercio Global Lee & Ko (GCI), fundado en septiembre de 2017. Fue ministro de Comercio del gobierno surcoreano entre diciembre de 2011 y marzo de 2013, además de presidente de la Comisión de Comercio Internacional de Corea.

Rafael Gil-Tienda es licenciado en Derecho por Oxford, MBA por la Universidad de California en Berkeley y cuenta con una trayectoria de más de 25 años de experiencia en banca internacional. Por su parte, Simon Frasers es exjefe del servicio diplomático británico y fundador de Flint Global, una consultora de asuntos regulatorios.

Se suma a la lista Anne Lange, consejera independiente de Inditex desde diciembre de 2019 hasta 2024. Graduada por l’Institut d’Etudes Politiques de Paris y l’ École Nationale d’Administration (ENA), cuenta con más de 25 años de experiencia en innovación tecnológica. Y concluyen el grupo Enrique Lores, presidente y consejero delegado de la empresa de impresoras y ordenadores HP, y Marcos Troyjo, diplomático, economista y graduado en Sociología en la Universidad de Sao Paulo.

La composición del consejo asesor internacional se ha dado a conocer el mismo día en que Inditex ha presentado sus resultados para los nueve primeros meses del año. El grupo español ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio con un desarrollo de su facturación del 2,7%, con ventas de 28.171 millones de euros, frente a los 27.422 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía ha finalizado el periodo con un resultado neto de 4.622 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% frente a los 4.459 millones de euros de los tres primeros trimestres de 2024.