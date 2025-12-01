LVMH apuesta por el auge del perfume nicho y entra en el capital de BDK Parfums

Modaes

LVMH refuerza su proyecto de perfumería nicho. El fondo LVMH Luxury Ventures Fund ha tomado una participación minoritaria en BDK Parfums, la marca fundada en París por David Benedek y una de las firmas independientes que más tracción ha ganado en los últimos años. Los términos financieros de la operación no han trascendido.

Se trata de la primera vez que BDK abre su capital a inversores externos, en un contexto de fuerte crecimiento de la categoría. La perfumería nicho continúa liderando la expansión del mercado global de fragancias, lo que ha atraído el interés de los grandes grupos de lujo y cosmética. BDK ha elevado sus ventas 45% frente a 2024, según ha publicado WWD.

El objetivo de la entrada de LVMH es acelerar la internacionalización, reforzar la red de distribución y avanzar en el desarrollo de nuevos productos, manteniendo la independencia creativa de la compañía. “La idea de esta participación minoritaria era poder desarrollar la marca”, señaló Benedek, consejero delegado de BDK Parfums, al medio estadounidense, subrayando que buscaba un socio especializado más allá de la rentabilidad inmediata.

BDK articula su catálogo en dos grandes líneas: Collection Parisienne, inspirada en sensaciones y experiencias ligadas a París, y Collection Matières, centrada en materias primas olfativas. A ellas se suman otras familias limitadas y lanzamientos en colaboración con minoristas como Harrods. La marca cuenta hoy con 23 perfumes genderless, cinco fragancias capilares, cinco velas y productos de cuidado del hogar. En diciembre lanzará geles de ducha y lociones corporales asociadas a las fragancias más vendidas.

En 2024, la empresa abrió su primer flagship propio en Rue Saint-Honoré, en París, y planea inaugurar nuevas tiendas a partir de 2026. El primer proyecto confirmado es una apertura en Dubái, con la que quiere consolidar su presencia en Oriente Próximo.

BDK opera ya en 45 países y tiene en Francia su principal mercado, seguido de Estados Unidos y Alemania. Oriente Próximo continúa al alza, mientras que Reino Unido crece a doble dígito. En Asia, la marca ha iniciado operaciones en Tailandia, Vietnam, Malasia e Indonesia, y tiene en el punto de mira Japón y Corea del Sur.

La compañía también prevé invertir en su plataforma digital, que representa alrededor del 10% de su negocio, con el objetivo de expandir esa contribución en los próximos ejercicios. Cada producto se fabrica en Francia y la franja de precios se sitúa entre 50 y 270 euros.

Para LVMH Luxury Ventures, la inversión en BDK refuerza su estrategia de apostar por marcas con una fuerte identidad. El fondo ha participado en firmas como Our Legacy, Gabriela Hearst, Aimé Leon Dore y Molli, además de haber entrado en Officine Universelle Buly antes de la adquisición completa por el grupo. El movimiento llega, además, en un momento de actividad intensa en el segmento, tras la compra de The House of Creed por L’Oréal como parte de la venta de Kering Beauty.

LVMH cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, donde se integra Fendi, redujo el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.