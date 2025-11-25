Hermès cae al ‘top 3’ del Índice de Preparación para el Futuro del IMD, Inditex y LVMH escalan

Modaes / Agencias

El gigante español de la moda Inditex se ha situado en la segunda posición del Índice de Preparación para el Futuro, elaborado por la escuela de negocios IMD, ascendiendo así un puesto y situándose, ya por segunda vez, en el podio de las compañías del sector de la moda mejor preparadas de cara al futuro. Respecto al año pasado, cuando el grupo gallego aumentó cinco posiciones, entrando por primera vez en el podio, la empresa ha ralentizado su ascenso en la clasificación.

Por encima de Inditex se sitúa únicamente la francesa LVMH, motivada por su “cartera de marcas atemporales”, que el informe destaca que se ha convertido en un “amortiguador casi imbatible frente a los impactos del mercado”. LVMH, de hecho, ha obtenido una puntuación perfecta de cien puntos en el indicador de preparación para el futuro dentro del sector de la moda, mientras que Inditex le siguió con 91,4 puntos.

Destaca el golpe a Hermès, que cae de la primera posición que ocupaba el año pasado, a la tercera. La compañía se ha hecho con 87,2 puntos, frente a los cien puntos de hace un año. “El enfoque de la empresa hace que obtenga puntuaciones más bajas en algunos indicadores de innovación”, relata la entidad, en referencia a una menor adopción de ciertos avances digitales dentro de la estrategia de Hermès. Aun así, el IMD ha destacado que “el crecimiento metódico y a largo plazo de la empresa demuestra que el enfoque y la relevancia cultural pueden prevalecer sobre la escalabilidad”.

Zara analiza tres millones de imágenes al día mediante Inteligencia Artificial para detectar tendencias

En el caso de la firma gallega, esta se ha situado en segunda posición gracias a su “ecosistema integrado y basado en datos detrás de Zara, Massimo Dutti y Bershka”. Los responsables del estudio destacan además, que Inditex prospera gracias a la “innovación de ciclo rápido y la agilidad global”, ya que, con miles de tiendas en todo el mundo y una “reconocida capacidad para crear estilos de pasarela en semanas, la multinacional resalta en los primeros resultados de innovación y diversidad empresarial”.

“Esta diversidad no se da en términos de categorías de productos (la mayoría son prendas de vestir), sino en sus operaciones flexibles y su cartera de marcas, cada una de las cuales se dirige a diferentes grupos demográficos”, afirman los responsables del informe elaborado por el Centro de Preparación para el Futuro del IMD.

Igualmente, el informe subraya que incluso cuando la demanda de los consumidores se volvió incierta en 2025, Inditex mantuvo unos márgenes brutos del 58%, lo que indica “poder de fijación de precios y eficiencia operativa”.

Howard Yu, director del Centro de Preparación para el Futuro del IMD y responsable del estudio, comenta que Zara analiza tres millones de imágenes al día mediante Inteligencia Artificial (IA) para detectar tendencias, por lo que para cuando “H&M (en el puesto 21 del ranking) identifica la misma tendencia, Zara ya la ha diseñado, producido, enviado y colocado en tienda”.

Adidas ocupa la cuarta posición, escalando hasta seis posiciones respecto al año anterior y seguido de Nike y Kering

“Zara produce el 85% de su oferta en temporada, lo que significa que fabrica basándose en lo que el consumidor quiere ahora”, señala el experto, explicando que cuando esta se equivoca, es un “lote pequeño, pero que cuando H&M se equivoca, son almacenes llenos que acaban en rebajas”.

Así, Yu ejemplifica que “H&M sigue operando con un modelo de predicción a seis meses vista”, mientras que Zara opera con un “modelo de reacción continua”. “En 2025, la velocidad no es una táctica: es el sistema operativo”, apunta, concluyendo que la ventaja de Inditex “no es solo la rapidez, sino el control del ciclo completo -datos, diseño, fabricación, logística y tienda-”.

De tal modo, el estudio del IMD afirma que un denominador común entre los líderes de la industria de la moda es su habilidad para “leer la cultura del consumidor y construir el atractivo de la marca”, subrayando que Hermès, LVMH e Inditex han trabajado dicho atractivo a través de la exclusividad, como es el caso de las francesas, o mediante una respuesta ultrarrápida a las tendencias, como ha conseguido la española.

Más allá del top 3, la cuarta posición la ocupa Adidas, con también una de las mayores subidas de la edición, escalando hasta en seis posiciones respecto al año anterior, como resultado de “un giro perfecto, que consistió en convertir una tendencia cultural en un impulso financiero masivo, reactivando marcas icónicas y reduciendo inventarios”.

“Adidas se recupera bajo su nuevo consejero delegado Bjorn Gulden, demostrando cómo una sólida cultura de aprendizaje puede restablecer la preparación para el futuro”, aseveran. Le sigue su principal competidor, Nike, que cae en una posición, y Kering, el otro gran gigante del lujo, que se mantiene en sexto lugar.

Lujo, ‘streetwear’ y moda digital se han fusionado en un mismo ecosistema

De cara al futuro, el estudio concluye que la industria mundial de la moda, en un “entorno en el que domina la equidad de marca mientras se acelera la convergencia de estilos”, está siendo remodelado por la IA y la transformación digital, así como por la convergencia del lujo, la ropa de calle y la moda digital.

De tal modo, advierten de que el cambio de la IA en la moda ya no es un “proyecto secundario; sino fundamental para la forma en que las marcas diseñan, producen y convierten a los compradores”.

Además, en este contexto, el estudio apunta que el lujo, el streetwear y la moda digital ya no son vías separadas; sino que “se están fusionando en un ecosistema donde la estética, las comunidades y los modelos de negocio colisionan”. “Ha surgido toda una economía basada en la urgencia y el acceso privilegiado, por lo que la escasez aumenta el valor percibido, mientras que el miedo a perderse algo acelera la demanda”, concluye.