Valentino ficha a una exLVMH para pilotar su negocio en Europa

Valentino apuntala su dirección. La casa italiana ha renovado su cúpula directiva con la entrada de Esther Hörmann, ejecutiva que cuenta con una larga trayectoria en empresas del sector Pronovias, Loewe, Prada y, más recientemente, LVMH. El nombramiento llega en un momento de tensión para Valentino, que alcanzó un acuerdo con el grupo francés Kering y con el fondo de inversión Mayhoola para realizar una inyección de 100 millones de euros en el capital de la firma italiana.

Licenciada en comercio por la Università degli Studi di Milano-Bicocca y especializada en márketing y análisis de mercado, Hörmann dio sus primeros pasos en Mango como responsable de expansión internacional en Europa e India en 2006. Dos años más tarde, fue fichada por la marca Friday’s Project, con sede en Barcelona, también como responsable de expansión y franquicias. Ya en 2010, ingresó a Pronovias como responsable de franquicias a nivel global, ascendiendo a directora global de retail dos años más tarde.

En 2014, fue nombrada directora de Loewe en Europa y Oriente Medio, y en 2017 como directora para Iberia, Italia, Alemania y Oriente Medio. Dos años más tarde, fue el grupo Prada quien la nombró directora de Iberia, y en 2023, la compañía de artículos de viaje Rimowa fichó a Hörmann como directora de Emea, ascendiendo en enero de 2025 a directora comercial de la marca, cargo que ha regentado hasta enero de 2026.

El pasado noviembre, Valentino alcanzó un acuerdo con el grupo francés Kering y con el fondo de inversión Mayhoola para realizar una inyección de 100 millones de euros en el capital de la empresa italiana con el objetivo de reforzar la estructura financiera del grupo.

La entrada de nuevos fondos responde a la demanda del pool bancario que en 2024 concedió un préstamo de 530 millones de euros, después de que Valentino incumpliera las condiciones (covenants en terminología financiera) de esta financiación.

Valentino hizo públicos en abril sus resultados de 2024, que mostraron un desempeño a la baja, con una caída del 22% en su resultado bruto de explotación (ebitda) y un descenso del 3% en sus ventas. Poco después, a finales de agosto, la empresa italiana cambió de capitán después de cinco años bajo la dirección de Jacopo Venturini, que ha sido sustituido en el cargo de consejero delegado por Riccardo Bellini, anterior director general de Mayhoola.