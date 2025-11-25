L’Oréal invierte 60 millones de euros para duplicar su capacidad productiva en Francia

Modaes

L’Oréal invierte en producción. El grupo francés de cosmética ha destinado 60 millones de euros a su planta de Gauchy, al norte de Francia, con el objetivo de duplicar su capacidad productiva. El centro, especializado en producción de fragancias, trabaja para dar salida a la demanda mundial de perfumes.

Tal como ha avanzado Milano Finanza, la operación forma parte de un plan industrial mayor, dotado de 500 millones de euros, a desplegar en tres años. La vista de L’Oréal está puesta en la próxima incorporación de las fragancias de Gucci y Balenciaga tras el reciente acuerdo firmado con Kering para adquirir la división Kering Beauté por 4.000 millones de euros, que incluye también a Creed.

La operación consolidó el dominio de L’Oréal en el segmento del lujo y reavivó las especulaciones sobre un posible movimiento con Armani. La firma italiana, cuya licencia de perfumes y cosmética está en manos del grupo francés desde hace más de dos décadas, podría ser el próximo objetivo de adquisición.

La inversión permitirá que la planta francesa alcance una producción de hasta 200 millones de frascos de perfume al año. El centro de Gauchy emplea a más de 230 personas y es uno de los elementos más estratégicos del grupo para la exportación. Se inauguró en 1986 y su facturación alcanzó 43,4 millones de euros el año pasado.

El plan industrial de L’Oréal abarca más ubicaciones. Su planta de Saint-Quentin ha recibido 70 millones de euros para ampliar la producción e incorporar nuevas líneas de empaquetado dedicadas al cuidado de la piel, con el foco puesto en CeraVe, una de las propuestas con mayor crecimiento del grupo. Otros 60 millones de euros se han destinado a reforzar la infraestructura productiva dedicada a los dermocosméticos, sobre todo de La Roche-Posay.

A pesar de una cierta ralentización de la industria de la cosmética, tras el boom del sector en los últimos años, L’Oréal cerró los nueve primeros meses del ejercicio actual con ventas de 32.807 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, un 3,4% en términos comparables.

La compañía ha mejorado su evolución trimestre a trimestre, apoyada en la reactivación de China y Estados Unidos, la fortaleza de Europa y el impulso sostenido de la región que agrupa el sur de Asia, el Pacífico, Oriente Medio y el norte de África. Así, entre julio y septiembre, la compañía ha alcanzado una facturación de 10.334 millones de euros, un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior.