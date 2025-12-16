Kering hace caja: vende el 60% del 715 de la Quinta Avenida e ingresa 690 millones de dólares

Modaes

Kering sigue soltando ladrillo para ganar pulmón. El gigante francés de la industria del lujo, que se encuentra ejecutando un plan de reestructuración para corregir su evolución, completa la venta del 60% de uno de sus principales activos inmobiliarios. La empresa dirigida por Luca de Meo ha traspasado a Ardian la mayoría del edificio ubicado en el 715-717 de la Quinta Avenida de Nueva York.

Según ha informado la compañía propietaria de Gucci, Kering y Ardian han creado una nueva joint venture (empresa conjunta) a la que el primero aporta el activo, que cuenta con 10.700 metros cuadrados. Ardian controlará el 60% de la sociedad, mientras Kering ostentará el 40% del accionariado.

El montante de la transacción se ha situado en 900 millones de dólares, con unos ingresos netos para Kering de 690 millones de dólares. La compañía se había hecho con el 715-717 de la Quinta Avenida en 2024 por 963 millones de dólares.

“A medida que continuamos ejecutando nuestra estrategia relativa a la gestión de nuestra cartera inmobiliaria, seguimos adelante con nuestra colaboración con la empresa de inversión Ardian -ha señalado Jean-Marc Duplaix, director de operaciones de Kering-; al igual que el acuerdo de inversión ya firmado en París, esta transacción nos permite asegurar otra ubicación comercial de gran relevancia a largo plazo para nuestras tiendas, al tiempo que mejora nuestra flexibilidad financiera”.

El pasado enero, Kering selló la venta de tres de sus edificios en propiedad en París, traspasándolos también a una empresa conjunta con Ardian, controlada en la misma proporción que la de Nueva York. Los tres edificios de París son el Hôtel de Nocé, situado en el número 26 de la plaza Vendôme, y dos inmuebles más ubicados en la Avenida Montaigne. La operación reportó 837 millones de euros a Kering.

El mismo mes, la empresa gala de la familia Pinault traspasó sus outlets de lujo The Mall al fondo de inversión inmobiliario Simon. El movimiento supuso unos ingresos de 350 millones de euros para Kering.

La venta de activos inmobiliarios ha sido una de las herramientas utilizadas por Kering en los últimos años para ganar liquidez, en un momento de debilidad de la industria del lujo y de las marcas principales de su cartera. La empresa está apostando también por deshacerse de otros activos, como su división de cosmética, que en octubre traspasó a L’Oréal por 4.000 millones de euros.

De esta forma, el grupo da pasos para reducir su endeudamiento que, en junio, ascendía hasta los 11.000 millones de dólares (9.439 millones de euros).