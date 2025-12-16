De Bestseller a Bobo Choses: Cirulose amplía su red de alianzas con una decena de marcas

Modaes

Circulose amplía sus alianzas. La compañía de materiales de nueva generación ha cerrado este año una decena de acuerdos con compañías globales que integrarán sus fibras. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Bestseller, John Lewis, Filippa K, Reformation, Faherty, Bobo Choses y Zero.

Este año, fueron también H&M, Mango, Marks&Spencer y C&A los que anunciaron el inicio de sus trabajos con Circulose. La compañía se presenta como una alternativa para sustituir fibras de celulosa virgen, como la viscosa y el lyocell.

El consejero delegado de Circulose, Jonatan Janmark, ha afirmado que, tras un año “redefiniendo la estrategia” y trabajando con las marcas, “estos compromisos demuestran que los esfuerzos dan sus frutos”. Ha añadido, además, que estas alianzas permitirán “desbloquear una nueva fase de producción” de las fibras.

Este año, Circulose ha formalizado acuerdos con H&M, Mango, Marks&Spencers y C&A

Publicidad

El que mantiene con C&A fue uno de los últimos acuerdos que salieron a la luz, basado en una colección cápsula que utiliza este tipo de material, con fibras que se obtienen del reciclaje textil a textil.

Antes, en verano, se hizo pública la unión entre H&M y la compañía, de la cual había formado parte entre 2017 y 2023 como accionista mayoritaria. Con la firma de un compromiso de compra a largo plazo, H&M se convirtió en el primer socio a gran escala de la empresa.

La lista de alianzas y compromisos de compra que están sellando los gigantes de la moda con las empresas de materiales de nueva generación tienen el objetivo de impulsar la producción de las fibras a una escala suficiente para dar respuesta a los objetivos de sostenibilidad de la moda.

Tras ser adquirida por nuevos accionistas y con una nueva presidenta, Helena Helmersson (exconsejera delegada de H&M), la compañía anunció en noviembre el fichaje de Christian Dressler como nuevo director de tecnología y de Amanda Geijer como directora financiera. En su estrategia por renovar los eslabones de la dirección, la compañía ha sumado también al equipo a Katarina Kempe, con experiencia en H&M, como directora de comunicaciones y asuntos propios.

Circulose, antes Renewcell, fue una de las empresas pioneras del sector de los materiales next gen. La compañía estaba especializada en la producción de algodón y viscosa reciclada y contaba con empresas como H&M entre sus inversores, algo que no evitó que presentara un proceso de liquidación en 2024 al no conseguir la financiación suficiente para mantener sus operaciones. En el último momento, sin embargo, el fondo de inversión Altor Equity Partners se hizo con los activos de la compañía, asegurando la entrada de capital suficiente para seguir operando.