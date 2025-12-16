VF Corporation, a la baja en Reino Unido: recorte de plantilla y disminución de ventas

Modaes

VF Corporation se reestructura en el mercado británico. El grupo estadounidense dueño de The North Face, Vans y Timberland ha reducido hasta un 12% su plantilla en Reino Unido e Irlanda durante los últimos doce meses, según documentos presentados ante Companies House, el equivalente en Reino Unido al Registro Mercantil. El grupo registró una caída en la cifra de negocio de un 10% interanual, hasta 321,5 millones de libras (366,5 millones de euros).

Durante el año fiscal actual, la compañía ha registrado resultados a la baja, atribuidos a que “los consumidores redujeron su gasto en ropa y calzado nuevos”, según ha apuntado VF Corporation, según ha adelantado Drapers.

El beneficio operativo se redujo casi a la mitad, sufriendo una caída del 43% interanual, alcanzando los 8,5 millones de libras (9,67 millones de euros), según las últimas cuentas de la empresa depositadas en Companies House el pasado viernes 12 de diciembre.

VF Corporation concluyó el primer semestre del año fiscal 2026, finalizado el 27 de septiembre, con una cifra de negocio de 4,563 millones de dólares

VF Corporation anunció sus planes de volver al crecimiento en las ventas en Reino Unido e Irlanda a través de “la inversión en más actividades propias o franquicias s a través de los canales tradicionales de distribución”.

El gigante estadounidense completó la venta de Dickies a Bluestar Alliance el pasado noviembre, en una operación valorada en 600 millones de dólares. Con esta transacción, VF Corporation buscaba reducir su nivel de deuda hasta un 21%.

El grupo estadounidense concluyó el primer semestre del ejercicio fiscal 2026, finalizado el 27 de septiembre de 2025, con una facturación de 4.563,4 millones de dólares, frente a los 4.527 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El incremento representó un 0,8% más según las cifras reportadas por la compañía, o un descenso del 0,9% a tipo constante, y consolidó los primeros signos de estabilización tras dos ejercicios de ajuste.