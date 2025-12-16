Rivera Spain retoma en Madrid su expansión en España tras el paréntesis de 2025

Modaes

Rivera Spain da alas a su expansión en el mercado nacional. La compañía madrileña de moda femenina y masculina ha puesto en marcha una nueva tienda en Madrid, con la que suma ya trece establecimientos en la ciudad.

El punto de venta subió la persiana la semana pasada, ubicada en el número 19 del Paseo de la Habana. El establecimiento se suma a los que la compañía también tiene en Bilbao, Barcelona y San Sebastián.

Rivera Spain se ha centrado este año en su expansión en España, reservando el desarrollo internacional para una segunda fase. En la última entrevista con Modaes, Eduardo Rivera, consejero delegado de la compañía, afirmó que todavía quedaban “muchas provincias españolas” en las que crecer antes de proyectarse fuera.

La compañía ha postergado durante este año sus planes de abrir en ubicaciones como Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza o Sevilla, y se ha centrado en llevar a cabo cambios internos enfocados a fortalecer el negocio. Sin embargo, con esta apertura en Madrid, Rivera podría estar planteándose recuperar los planes de expansión.

Durante este ejercicio, Rivera Spain se ha centrado también en el fortalecimiento de su canal online, “la tienda que más crece”, en palabras de Eduardo Rivera. La compañía ha focalizado sus esfuerzos en él, que supone ya el 14% de la facturación.

La compañía cerró 2024 con una facturación de 15,6 millones de euros, un 12% más respecto a 2023. Y la previsión para este ejercicio es aumentar este crecimiento de entre el 12% y el 15%, anotando una facturación de alrededor de 17 millones de euros.

Rivera Spain nació en 1977, pero no abrió su primera tienda propia hasta 2010. La mayoría de sus establecimientos están en Madrid, pero también tiene presencia en Barcelona, Bilbao y Donostia-San Sebastián. Cuenta con un taller propio en San Agustín de Guadalix, donde está su sede y en el que la empresa, con ochenta personas en plantilla, crea los diseños y patrones.