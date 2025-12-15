De Seúl a París: Louis Vuitton suma destinos inmersivos y lleva belleza a Galeries Lafayette

T.Alonso

Louis Vuitton ya no apuesta por las tiendas, sino por destinos de compras. En pleno reajuste del lujo tras el boom pospandemia, la maison ha estrenado en paralelo dos proyectos que condensan su hoja de ruta retail. Por un lado, la marca estrella del grupo ha estrenado el concepto híbrido LV The Place Seoul, en Corea del Sur, y un nuevo espacio de belleza bajo la cúpula de Galeries Lafayette Haussmann, en París.

En Seúl, el nuevo flagship de más de 5.000 metros cuadrados se despliega en varias plantas como un mix entre museo, tienda y café. El recorrido arranca con la muestra Visionary Journeys, un viaje por la historia de la casa, su archivo de baúles y su evolución hacia la moda y los accesorios. El visitante atraviesa salas dedicadas al viaje, a los materiales y al savoir faire antes de desembocar en la zona comercial, el café y el restaurante.

El proyecto coreano funciona como un hub de marca en uno de los mercados más dinámicos para el lujo. Corea del Sur se ha convertido en laboratorio del lujo joven, con una clientela que vive entre el K-pop y el escaparate digital, y el espacio está pensado para responder al consumidor local con escaleras convertidas en pasarela improvisada, salas preparadas para fotografías y una experiencia que se alarga más allá de la compra pragmática.

Detrás de la puesta en escena hay una lógica muy clásica que el grupo ya aplica con otras de sus firmas como Christian Dior en París. La exposición actúa como puerta de entrada a una tienda transversal, con oferta en marroquinería, prêt-à-porter, relojería, joyería y accesorios. Las reservas, las visitas guiadas y la restauración permiten a la marca conocer mejor a su cliente y reforzar la relación directa en un mercado clave.

Louis Vuitton ha puesto en marcha su primer gran espacio dedicado a la belleza, lanzada este año, en Galeries Lafayette

A más de 9.000 kilómetros, Louis Vuitton ha elegido uno de los escaparates más codiciados del comercio europeo para su apuesta en belleza. Galeries Lafayette Haussmann acaba de desvelar un corner de 40 metros cuadrados dedicado a La Beauté Louis Vuitton, la línea de maquillaje de la maison.

El espacio, situado en la planta baja del gran almacén, está envuelto por una estructura metálica calada con el motivo de rombos de la firma y combina madera, cuero trenzado y metal color champán. En su interior se ordenan las tres gamas de la colección: un total de 55 tonos de barra de labios; diez referencias de bálsamo; y ocho paletas de sombras. El punto de venta incluye, además, un área de consulta personalizada donde los clientes pueden probar texturas y escuchar recomendaciones.

La Beauté Louis Vuitton nació bajo la dirección artística de la referencia del sector del maquillaje, Pat McGrath, e incluye la firma olfativa desarrollada por Jacques Cavallier Belletrud y estuches recargables diseñados por Konstantin Grcic que dialogan con los códigos históricos de la casa. La llegada a Galeries Lafayette, bajo una cúpula que atrae millones de visitantes al año, refuerza el posicionamiento de la línea en la franja alta del maquillaje de lujo y sitúa esta nueva categoría en el corazón del comercio parisino.

El despliegue de la categoría no se limita únicamente a la capital francesa. En Corea del Sur, Louis Vuitton ha instalado un pop up de catorce semanas en Dosan, uno de los tres espacios que la marca reserva para proyectos especiales y efímeros. La tienda, que recoge el testigo de instalaciones anteriores con Takashi Murakami o el estreno de la moda masculina de Pharrell Williams, funciona como escaparate viviente del universo de la maquilladora británica, que lleva desde 1998 firmando el maquillaje de los desfiles de la casa

El nuevo ‘flagship’ de Seúl despliega, a través de 5.000 metros cuadrados, un espacio expositivo y un café

Este despliegue está liderado por Pietro Beccari, consejero delegado de Louis Vuitton desde 2023 y, a partir del próximo el 1 de enero de 2026, también presidente y consejero delegado de LVMH Fashion Group. Su ascenso al frente de la división de moda del hólding, tras una etapa clave al mando de Christian Dior Couture, refuerza una estrategia centrada en espacios emblemáticos, nuevas categorías y experiencias de alto impacto.

LVMH cerró los nueve primeros meses de 2025 con una facturación de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, donde se integra Louis Vuitton, redujo el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.