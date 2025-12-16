Salomon abre el relevo: el responsable de marca Scott Mellin saldrá en 2026

Modaes

Salomon activa el relevo en su liderazgo de marca. Scott Mellin, responsable global de marca de la compañía de deportes de montaña propiedad de Amer Sports, ha anunciado que dejará su puesto el 1 de abril de 2026, según ha hecho público el propio directivo en una publicación en LinkedIn.

Mellin se incorporó a Salomon a finales de 2022 con el mandato de definir y ejecutar una visión clara de marca. En su mensaje, el ejecutivo subraya que estos tres años de trabajo han servido para avanzar en esa hoja de ruta y pone el foco en la cultura interna de la empresa. De acuerdo con su propio balance, el equipo ha trabajado en “reforzar una cultura de creatividad” y en trasladar las fortalezas de innovación de Salomon a un relato “más visible, aspiracional y coherente” a lo largo de todo el recorrido del consumidor.

El directivo insiste en el carácter colectivo de estos avances y atribuye el desempeño de la marca no sólo al área de marca, sino también a los equipos de producto, comercial y operaciones. Mellin ha definido su etapa en Salomon como una experiencia creativa y cultural.

Antes de incorporarse a Salomon, Mellin ejerció como consejero delegado de LifeLabs Design. Con anterioridad, el ejecutivo fue director general global de deportes de montaña en The North Face, donde participó en el relanzamiento de la categoría de calzado de la marca y lideró los programas de sostenibilidad de la compañía.

Salomon fichó al exThe North Face en 2022

Publicidad

La noticia de su salida llega pocos días después de que fuentes de mercado apuntasen a un posible refuerzo del liderazgo creativo de la marca outdoor francesa. El diseñador finlandés Heikki Salonen, hasta ahora responsable creativo de MM6 Maison Margiela, se ha situado como uno de los principales candidatos para incorporarse a Salomon.

La relación entre el creativo y la compañía no es nueva. Salomon y MM6 Maison Margiela mantienen una colaboración en marcha desde la colección de otoño de 2022, que se ha extendido tanto al calzado como a prendas y accesorios. De acuerdo con las mismas fuentes, Salonen habría dejado Maison Margiela a comienzos de esta semana. Su eventual incorporación a Salomon y la fecha de entrada no han sido confirmadas y el diseñador no ha respondido, por el momento, a las peticiones de comentario.

En paralelo a estos movimientos en su liderazgo de marca y a las informaciones sobre un posible fichaje de Salonen, Salomon ha reforzado su implantación en París. La empresa ha inaugurado una nueva oficina y showroom en el distrito 10 de la capital francesa, un espacio de varias plantas que funcionará como centro creativo y estratégico para la compañía.

Según ha comunicado Salomon, este nuevo enclave está concebido como un punto de encuentro para equipos internos y socios externos y busca acelerar el impacto global de la marca. El espacio abrirá a clientes durante la próxima Semana de la Moda Masculina de París, en enero, coincidiendo con uno de los principales escaparates internacionales para el sector.

Amer Sports volvió a acelerar en el tercer trimestre. La compañía finlandesa, propietaria de Arc’teryx, Salomon, Wilson o Atomic, elevó sus ventas un 30% hasta 1.756,3 millones de dólares y más que duplicó su beneficio, que se situó en 146,4 millones. En los nueve primeros meses del año, la facturación se incrementó un 25,9% hasta 4.465,1 millones y el resultado se multiplicó por cinco, hasta 306,9 millones, con Asia (especialmente China y Asia-Pacífico) como principal motor, el canal directo que creció un 51% frente al 18% del wholesale y la división de outdoor, donde se encuadró Salomon, liderando con un alza del 36% en el trimestre.