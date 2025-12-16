Brownie rebasa las 120 tiendas con la apertura en Serrano de su mayor tienda en España

P.R.D.

Brownie pisa fuerte en Madrid. La compañía, especializada en moda teen, pone en marcha en la calle Serrano de la capital el que se convierte en su mayor punto de venta en España. Con este nuevo establecimiento, la empresa rebasa las 120 tiendas a escala internacional.

El establecimiento, que abrirá sus puertas el viernes, está ubicado en el número 27 de la calle Serrano, tal y como adelantó Modaes el pasado abril. El local cuenta con una superficie de 245 metros cuadrados y se convierte en el número 78 en España de la marca, que también opera en Portugal, Andorra, Francia, México, Chile y Uruguay.

El nuevo punto de venta de Brownie se encuentra junto al punto de venta principal en Madrid de la empresa de moda masculina Silbon y frente a un establecimiento de Massimo Dutti. El diseño y arquitectura de la nueva tienda de Brownie, donde trabajarán veinte personas, ha sido concebido por el equipo de la marca.

Brownie ha desarrollado inhouse el concepto de interiorismo de la tienda

Publicidad

“Queremos que esta nueva tienda represente lo que somos, sin excentricidades y sin perder nuestro espíritu -señala Juan Morera, consejero delegado de Brownie-; queremos que conecte con nuestras compradoras más fieles, que puedan sentir que aquí dentro está lo que realmente buscan, que se sientan cómodas y que la variedad que les ofrecemos cumple realmente con sus expectativas”.

Brownie se ha convertido en una de las empresas de más rápido crecimiento en España, aupada por la expansión de su red de tiendas y por el auge del segmento en que opera. La empresa finalizó el ejercicio 2024 (concluido en febrero de 2025) con una cifra de negocio de 85 millones de euros. La compañía proyecta alcanzar 120 millones de euros en 2026.

A cierre del último ejercicio las ventas de Brownie se situaron en 85,8 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 27,6% respecto a 2023. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 12,8 millones de euros, frente a los 7,9 millones de euros del ejercicio precedente.