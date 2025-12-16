Pikolinos cierra 2025 con un crecimiento del 6,5% y rebasa los 150 millones de euros

Modaes

Grupo Pikolinos cierra el año de su cuarenta al alza. La compañía alicantina de calzado ha finalizado el ejercicio 2024-2025 con un alza del 6,5% en su volumen de negocio, hasta 155 millones de euros. La empresa asegura que su resultado de explotación ha registrado “una mejora significativa”, si bien no ha precisado cifras.

Según ha señalado la compañía a través de un comunicado, el crecimiento del grupo es consecuencia principalmente de la evolución de la marca Pikolinos, cuyas ventas han aumentado en ocho millones respecto al ejercicio anterior, hasta 140 millones de euros. España, Francia, Latinoamérica, China y Estados Unidos son los principales mercados de la marca.

La segunda marca de Grupo Pikolinos, Martinelli, ha cerrado el ejercicio con una facturación de 11 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior.

“El resultado de explotación ha registrado una mejora significativa frente al ejercicio anterior, impulsada principalmente por el crecimiento en mercados internacionales y el fortalecimiento de los canales digitales”, ha señalado la compañía. “Esta evolución responde a la estrategia de expansión global y a la aceleración de la transformación digital, factores que han permitido captar nuevas oportunidades y optimizar la eficiencia operativa”, ha agregado.

La empresa cierra el ejercicio 2024-2025 como el tercero en el que la dirección ejecutiva de la compañía se ha gestionado íntegramente por la segunda generación de la familia Perán, representada por los tres hijos del fundador de la compañía, Juan Perán.

“Una vez cerrado el año del cuarenta aniversario, Grupo Pikolinos se encuentra trabajando en el próximo plan estratégico para el periodo 2026-2029”, ha explicado la compañía. “Si el anterior plan estratégico fue el del crecimiento y la transformación, con grandes inversiones en tecnología, hoy el foco está en maximizar el crecimiento desde la eficiencia, para mejorar la rentabilidad y el desarrollo a largo plazo”, ha detallado.

La empresa centrará su desarrollo geográfico “en la adaptación a los mercados Europa y Estados Unidos”. La compañía, que cuenta con producción propia, apostará asimismo por “escalar la eficiencia para gestionar la capacidad deseada”.