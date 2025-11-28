Kering: Luca De Meo rearma la dirección financiera de Gucci con más talento de Renault

Modaes

Luca de Meo vuelve a mirar a Renault, grupo automovilístico del que procedía cuando fue nombrado consejero delegado de Kering, para seguir apuntalando su propio equipo directivo. En esta ocasión, el grupo francés de lujo ha fichado como director financiero para Gucci a Gianluca de Ficchy, exconsejero delegado de Mobilize, una unidad de Renault.

Según ha adelantado Bloomberg, De Ficchy se incorporará a Kering el 1 de diciembre y reportará a la presidenta y consejera delegada de Gucci, Francesca Belletini. El anterior director de finanzas de Gucci, Alberto Valente, dejó la empresa en septiembre del año pasado después de casi 17 años en ella.

No es la primera vez que De Meo acude a Renault para pescar talento para su equipo. Tras estrenarse al frente de la dirección de Kering en septiembre, el ejecutivo fichó a Thomas Cuntz como jefe de desarrollo de talento y participación de personas. Cuntz sumaba una trayectoria de 24 años en la automovilística francesa.

Kering también contrató recientemente a Philippine de Schonen, exresponsable de fusiones y adquisiciones en Renault, donde estuvo más de cuatro años, para liderar el área de relaciones con los inversores del grupo de lujo francés.

De Meo pretende darle la vuelta a la empresa y reforzar su eficacia para remodelar los resultados. Entre sus objetivos financieros: reducir la deuda y los costes, lo que implicará “racionalizar, reorganizar y reposicionar” algunas de sus propuestas. La primera marca en su punto de mira es Alexander McQueen, la cual ya ha anunciado despidos en su sede londinense.

Más concretamente, Kering se propone reducir su red de tiendas, subir precios y disminuir la dependencia del grupo con Gucci. Así se publicó este mismo mes de noviembre en el documento ReconKering, que introduce la primera descripción detallada de la estrategia de De Meo para el grupo, a pesar de que el plan completo será presentado en primavera.

En los últimos trimestres, Kering ha visto cómo su buque insignia, Gucci, ha reducido a doble dígito sus ventas, al tiempo que ha ido acumulando su deuda. En este punto, De Meo pretende apostar con mayor intensidad por sus firmas Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga.