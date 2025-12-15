Twinset reordena su cúpula con el fichaje de Gabriele Maggio como consejero delegado

Modaes

Twinset recurre al lujo para encontrar a su nuevo capitán. La empresa italiana de moda premium ha anunciado el nombramiento de Gabriele Maggio como nuevo consejero delegado, en sustitución de Alessandro Varisco, tras más de diez años en el cargo. Este movimiento sigue a la última transacción de la compañía, que fue adquirida por el grupo Borletti y por la compañía italiana Quadrivio en una operación valorada en 200 millones de euros, lo que supuso la vuelta de la propiedad de la firma a manos italianas.

La compañía ha nombrado a Maggio relevando a Varisco, que ha ocupado el cargo de consejero delegado de Twinset desde 2015, cuando ingresó en la empresa procedente de Moschino.

Maggio, por su parte, ha sido, hasta octubre, consejero delegado de la compañía italiana Elisabetta Franchi. El ejecutivo se unió a la empresa a principios de 2024, tras haber regentado el cargo de consejero delegado y presidente de Stella McCartney desde 2019 hasta 2023.

Con una trayectoria de más de veinte años en la industria del lujo, el directivo dio sus primeros pasos en Helmut Lang, propiedad de Prada, como gerente de ventas mayoristas y retail, cargo que ocupó desde 1999 hasta 2002. Ese mismo año ingresó en Giorgio Armani como gerente del área de exportación durante un año. En 2003 fue fichado por Gucci como director de merchandising a nivel global, cargo que ocupó durante cinco años. En 2009 volvió a saltar a otra firma, Bottega Veneta, donde regentó el cargo de consejero delegado para Emea y el sudeste asiático hasta 2016.

Twinset, que formaba parte de la cartera de Carlyle desde 2012, fue adquirida por el grupo Borletti y la empresa Quadrivio el pasado junio

Publicidad

Twinset fue vendida a mediados de junio por la gestora estadounidense de fondos Carlyle, uno de los mayores del sector, tras más de una década en su cartera. El grupo Borletti y la compañía italiana Quadrivio cerraron la compra de la empresa italiana tras varios meses de especulaciones.

Fundada por Simona Barbieri y Tiziano Sgarbi en 1987, Twinset formaba parte de la cartera de Carlyle desde 2012, cuando entró por primera vez en su capital. Progresivamente, el grupo estadounidense fue elevando el control sobre la marca, primero hasta un 90% en 2015, y finalmente adquiriendo el 10% restante dos años después, en 2017.

Twinset opera un centenar de tiendas y registró un beneficio en 2023 de 34 millones de euros, con unos ingresos de más de 200 millones. El negocio pasa ahora parcialmente a manos de Borletti, el grupo italiano de la familia que fundó los grandes almacenes de La Rinascente y posee parte de Printemps.